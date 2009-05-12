ممنوعیت تردد در اتوبان تهران - قم در روز پنجشنبه به مدت دو ساعت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین مرحله از تور دوچرخهسواری بینالمللی ریاست جمهوری در محور اتوبان قم ـ تهران با حضور 8 تیم ایرانی و 10 تیم خارجی خبر داد و گفت: تور بینالمللی ریاست جمهوری برای دومین سال متوالی در درجه 2ـ2 تورهای بینالمللی در پنج مرحله از تهران در مورخه 21 اردیبهشتماه با تایم تریل انفرادی از پارک چیتگر تهران آغاز گردیده و در مرحله کریتریوم در مسیر دور پارک لاله تهران به پایان میرسد.
رحمانی با اشاره به تیمهای شرکت کننده در این تور افزود: 8 تیم داخلی و 10 تیم خارجی در این تور شرکت میکنند که تیمهای خارجی از کشورهای ژاپن، بلژیک، قطر، آلمان و چند تیم خارجی دیگر است.
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان قم با بیان این مطلب که مرحله چهارم تور بینالمللی ریاست جمهوری که مرحله استقامت است در مسیر اتوبان قم ـ تهران برگزار میگردد خاطر نشان کرد: مراحل تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری از یک مرحله تایم ترل و سه مرحله استقامت و یک مرحله کریتریوم تشکیل شده است.
رحمانی با بیان این مطلب که محور اتوبان قم ـ تهران در 24 اردیبهشت با هماهنگیهای انجام شده با پلیس راه به مدت دو ساعت بسته خواهد بود گفت: تور دوچرخه سواری بینالمللی ریاست جمهوری در مرحله چهارم به مسافت 120 کیلومتر از عوارض قم تا عوارضی تهران است که به همین خاطر محور اتوبان قم به تهران از ساعت 9 لغایت 11 صبح بسته خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم گفت: به دلیل برگزاری مسابقات دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری، تردد در اتوبان قم ـ تهران در روز پنجشنبه این هفته به مدت دو ساعت ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین مرحله از تور دوچرخهسواری بینالمللی ریاست جمهوری در محور اتوبان قم ـ تهران با حضور 8 تیم ایرانی و 10 تیم خارجی خبر داد و گفت: تور بینالمللی ریاست جمهوری برای دومین سال متوالی در درجه 2ـ2 تورهای بینالمللی در پنج مرحله از تهران در مورخه 21 اردیبهشتماه با تایم تریل انفرادی از پارک چیتگر تهران آغاز گردیده و در مرحله کریتریوم در مسیر دور پارک لاله تهران به پایان میرسد.
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