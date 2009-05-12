ممنوعیت تردد در اتوبان تهران - قم در روز پنجشنبه به مدت دو ساعت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین مرحله از تور دوچرخه‌سواری ‏بین‌المللی ریاست جمهوری در محور اتوبان قم ـ تهران با حضور 8 تیم ایرانی و 10 تیم خارجی خبر داد و گفت: تور بین‌المللی ریاست ‏جمهوری برای دومین سال متوالی در درجه 2ـ2 تورهای بین‌المللی در پنج مرحله از تهران در مورخه 21 اردیبهشت‌ماه با تایم تریل ‏انفرادی از پارک چیتگر تهران آغاز گردیده و در مرحله کریتریوم در مسیر دور پارک لاله تهران به پایان می‌رسد. ‏



رحمانی با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در این تور افزود: 8 تیم داخلی و 10 تیم خارجی در این تور شرکت می‌کنند که تیم‌های خارجی ‏از کشورهای ژاپن، بلژیک، قطر، آلمان و چند تیم خارجی دیگر است. ‏



رئیس هیأت دوچرخه سواری استان قم با بیان این مطلب که مرحله چهارم تور بین‌المللی ریاست جمهوری که مرحله استقامت است در ‏مسیر اتوبان قم ـ تهران برگزار می‌گردد خاطر نشان کرد: مراحل تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری از یک مرحله تایم ترل و سه ‏مرحله استقامت و یک مرحله کریتریوم تشکیل شده است. ‏



رحمانی با بیان این مطلب که محور اتوبان قم ـ تهران در 24 اردیبهشت با هماهنگی‌های انجام شده با پلیس راه به مدت دو ساعت بسته ‏خواهد بود گفت: تور دوچرخه سواری بین‌المللی ریاست جمهوری در مرحله چهارم به مسافت 120 کیلومتر از عوارض قم تا عوارضی ‏تهران است که به همین خاطر محور اتوبان قم به تهران از ساعت 9 لغایت 11 صبح بسته خواهد شد. ‏

