"برخورد خیلی نزدیک" در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این برنامه از سوی باشگاه فیلم تهران برپا شده و پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی آن با حضور کارگردان، لادن مستوفی بازیگر و مینو فرشچی و رضا درستکار منتقد سینما برگزار میشود.
"برخورد خیلی نزدیک" اولین فیلم بلند میهندوست است و لادن مستوفی، آنا نعمتی، حمیدرضا پگاه، شاهرخ فروتنیان، سروش صحت، رامین راستاد و نرگس صفدریان در آن بازی میکنند. این فیلم اسفند پارسال در سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به نمایش درآمد.
درخلاصه داستان "برخورد خیلی نزدیک" آمده است: تصادفی در یک بزرگراه رخ میدهد که راننده هر خودرو آن یک خانم است. راننده خودرو عقبی در پی مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل میشود و به کما میرود و افسر رسیدگیکننده به ماهیت و شکل تصادف شک میکند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از محمد خزاعی تهیهکننده، فرشاد محمدی فیلمبردار، مهران ملکوتی صدابردار، شیوا رشیدیان طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، مرتضی متولی مدیر تولید، محمد نیاکان دستیار کارگردان، نغمه ارجمند عکاس و مهیار جوادیفر روابط عمومی.
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