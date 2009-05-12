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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

"برخورد خیلی نزدیک" در فرهنگسرای هنر

"برخورد خیلی نزدیک" در فرهنگسرای هنر

فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" به کارگردانی اسماعیل میهن‌دوست یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه ساعت 18 در کانون فیلم فرهنگسرای هنر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این برنامه از سوی باشگاه فیلم تهران برپا شده و پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی آن با حضور کارگردان، لادن مستوفی بازیگر و مینو فرشچی و رضا درستکار منتقد سینما برگزار می‌شود.


"برخورد خیلی نزدیک" اولین فیلم بلند میهن‌دوست است و لادن مستوفی، آنا نعمتی، حمیدرضا پگاه، شاهرخ فروتنیان، سروش صحت، رامین راستاد و نرگس صفدریان در آن بازی می‌کنند. این فیلم اسفند پارسال در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به نمایش درآمد.

درخلاصه داستان "برخورد خیلی نزدیک" آمده است: تصادفی در یک بزرگراه رخ می‌دهد که راننده هر خودرو آن یک خانم است. راننده خودرو عقبی در پی مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل می‌شود و به کما می‌رود و افسر رسیدگی‌کننده به ماهیت و شکل تصادف شک می‌کند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از محمد خزاعی تهیه‌کننده، فرشاد محمدی فیلمبردار، مهران ملکوتی صدابردار، شیوا رشیدیان طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، مرتضی متولی مدیر تولید، محمد نیاکان دستیار کارگردان، نغمه ارجمند عکاس و مهیار جوادیفر روابط عمومی.

کد مطلب 876933

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