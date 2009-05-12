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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

اسناد راهبردی محلات منطقه 20 تهران تدوین می شود

به منظور تدوین اسناد راهبردی محلات و گردآوری طرح ها و پروژه های مورد نیاز محله های مختلف ، جلسا تی با حضور معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری منطقه 20 ، شهرداران نواحی 1 ، 2 و 3 و اعضای شورایاری این محلات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسات ضمن بررسی امکانات وضع موجود هر محله مقرر شد اعضای شورایاری محلات 10 طرح و پروژه عمرانی اولویت دار محله خود را جهت گنجاندن در برنامه های پنج سال آینده منطقه و تدوین اسناد راهبردی محله ها  اعلام کنند.

این نشست ها با حضور معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه و شهردار ناحیه یک ، در دفاتر شورایاری محلات ؛ ظهیرآباد ، اقدسیه  و غیوری  و به طور جداگانه با  شهردار ناحیه 2 در دفاتر شورایاری محلات ؛ فیروزآبادی و حمزه آباد و همچنین با شهردار ناحیه 3 در دفتر شورایاری محله سیزده آبان برگزار شد.

برگزاری این جلسات در تمامی بیست و دو محله منطقه 20 با هدف شناسایی نیازهای اولویت دار سطح منطقه در دیگر دفاتر شورایاری ،ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 876934

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