اسناد راهبردی محلات منطقه 20 تهران تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسات ضمن بررسی امکانات وضع موجود هر محله مقرر شد اعضای شورایاری محلات 10 طرح و پروژه عمرانی اولویت دار محله خود را جهت گنجاندن در برنامه های پنج سال آینده منطقه و تدوین اسناد راهبردی محله ها اعلام کنند.

این نشست ها با حضور معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه و شهردار ناحیه یک ، در دفاتر شورایاری محلات ؛ ظهیرآباد ، اقدسیه و غیوری و به طور جداگانه با شهردار ناحیه 2 در دفاتر شورایاری محلات ؛ فیروزآبادی و حمزه آباد و همچنین با شهردار ناحیه 3 در دفتر شورایاری محله سیزده آبان برگزار شد.

برگزاری این جلسات در تمامی بیست و دو محله منطقه 20 با هدف شناسایی نیازهای اولویت دار سطح منطقه در دیگر دفاتر شورایاری ،ادامه خواهد یافت.