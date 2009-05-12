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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

تنظیم 8 موافقتنامه و تبادل 19 هیئت تجاری در سال 87

سرپرست دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال 87 مذاکره و تدوین 8 موافقتنامه بازرگانی و تبادل 19 هیئت تجاری بخشی از اقدامات این سازمان در ارتباط با کشورهای آسیایی و اقیانوسیه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، امیر طالبی افزود: کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، اندونزی، افغانستان و چین از جمله کشورهایی هستند که در سال گذشته مذاکرات توافقنامه و تبادلات تجاری و بازرگانی با آنها انجام شد.

وی تبادل 19 هیئت تجاری بخشهای دولتی و خصوصی ایران با کشورهای آسیایی و اقیانوسیه را از دیگر اقدامات این دفتر در سال گذشته دانست و اظهار داشت: هند، ترکیه، مالزی، هنگ کنگ، کره جنوبی، افغانستان، پاکستان و چین از جمله این کشورها بوده است.

طالبی با اشاره به اینکه برنامه های مذکور با هدف گسترش روزافزون همکاریهای اقتصادی و تجاری کشورمان با کشورهای آسیایی و اقیانوسیه صورت گرفته است، گفت: امضای توافقنامه تجاری و تبادل هیئتهای بازرگانی بستر لازم را برای توسعه اقتصادی متقابل و ارتقای جایگاه کشور در محیط بین المللی فراهم کرده است.

سرپرست دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران مشارکت در برگزاری کمیسیونهای مشترک با کشورهای اندونزی، هندوستان، پاکستان، چین و ترکیه و همچنین برگزاری همایشهای فرصتهای تجاری با کشورهای عضو شانگهای، ترکیه، حاشیه اقیانوس هند، کره جنوبی، پاکستان، ژاپن و افغانستان را از دیگر اقدامات این سازمان در سال 87 عنوان کرد.

وی بیان کرد: همچنین برگزاری کمیته های مشترک با کشور ترکیه و مشارکت در تصمیم سازیهای مربوط به توسعه روابط اقتصادی کشورمان با هند، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، سریلانکا، هنگ کنگ و فیلیپین از دیگر اقداماتی است که برای گسترش مبادلات تجاری در حوزه کشورهای آسیا و اقیانوسیه انجام شده است.

کد مطلب 876935

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