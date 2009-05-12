10 هزار کودک کار در پایتخت شناسنامه دار شدند

به گزارش خبر گزاری مهر، نوریان با اعلام این مطلب در مراسم تقدیر از نهادهای فرهنگی و اجتماعی شرق تهران گفت: مسئولیت کودکان کار به عهده سازمان بهزیستی است و شهرداری تهران پس از جمع آوری این کودکان آنها را به بهزیستی تحویل می دهد.

وی با اشاره به استقرار مدد کاران اجتماعی در پایانه ها افزود: به دلیل این که این کودکان در بستر آسیب نیافتد مدد کاران در پایانه های شهر تهران این کودکان را شناسایی می کنند.

نوریان با اشاره به کسب رتبه برتر معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه هشت گفت: شهرداری منطقه هشت توانست در نظر سنجیهای منطقه ای رتبه اول را در معاونت فرهنگی-اجتماعی کسب نماید.

وی راه اندازی خانه سلامت، آسیب شناسی اجتماعی در محلات ، نشستهای مشورتی محله محور طرح آموزش مشارکتهای شهروندی، ایجاد سامانه های نشاط، خانه های کار آفرینی، ایستگاههای تندرست و... را از جمله معیارهای انتخاب کسب رتبه برتر شهرداری منطقه هشت اعلام کرد.

معاون شهردار تهران در ادامه به مسابقات و همایشهای ورزشی دراین منطقه اشاره کرد و افزود: هم اکنون 42 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در این منطقه آماده سازی شده است.

وی گفت: شهرداری منطقه هشت در کنار رسیدگی به فیزیک منطقه روح شهروندان را نیز تقویت کرد و توانست پاسخگوی نیاز های ساکنان باشد.

نوریان به ایجاد تعامل بین حوزه های مختلف شهری اشاره کرد و عنوان داشت: هم اکنون یکی از مشکلات ما این است فعالیتها به هم اتصال ندارد،ولی این تعامل را میتوان به خوبی در بین ادارات منطقه هشت حس کرد.