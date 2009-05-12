رادیو پیام مشهد تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی همه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری رادیو پیام مشهد خبر داد.

شهردار مشهد راه اندازی این رادیو را مستلزم اختصاص فرکانس مستقل و اجازه پخش از طرف صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی خواند و تصریح کرد: علیرغم اینکه شهرداری منوط شدن فعالیت این رادیو به نظارت و راهبری صدا و سیما را پذیرفته، ولی این نهاد کماکان با فعالیت این رادیو موافقت نکرده است.

پژمان رادیو پیام را یکی از نیازهای شهر مشهد دانست و ادامه داد: رادیو پیام می تواند با اطلاع رسانی لحظه به لحظه از مسائل ترافیکی شهر مشهد فواید فراوانی برای شهروندان داشته باشد، علاوه بر این از رادیو پیام می توان برای اطلاع رسانی در دیگر موارد نیز استفاده کرد.

شهردار مشهد با اشاره با به تاکید استاندار خراسان رضوی به راه اندازی هر چه سریعتر رادیو پیام، اظهار امیدواری کرد: در نشست بعدی با مسوولان صدا و سیمای استانی که به زودی برگزار خواهد شد، نتیجه مطلوب حاصل شود.