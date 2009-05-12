تیم ملی فوتبال امارات به مصاف آلمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این دیدار قرار است روز دوم ژوئن - 12 خردادماه - در دبی برگزار شود. امارات شش روز پس از برگزاری این دیدار طی مسابقات انتخابی جام جهانی در دبی میزبان کره جنوبی است.

امارات اینک با تنها یک امتیاز در انتهای جدول گروه B انتخابی جام جهانی است و ایران با شش امتیاز در رده چهارم این گروه قرار دارد.

دراین گروه کره جنوبی با 11 امتیاز اول است و کره شمالی با 10 و عربستان با همین امتیاز در رده های دوم و سوم هستند.

ایران در بازی روز 12 خرداد در پیونگ یانگ به مصاف کره شمالی می رود و در 16 خرداد در تهران میزبان امارات است.