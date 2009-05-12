شهرداری تهران و وزارت بهداشت تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در این تفاهم نامه که به امضای احمد نوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران و رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رسیده، آمده است : با توجه به نامگذاری سال 1388 با نام سال اصلاح الگوی مصرف و با توجه به مشکلات فعلی نظام سلامت کشور در بخش دارو که ناشی از عدم آگاهی شهروندان به عواقب مصرف غیر منطقی و نا آگاهانه دارو در سطح کشور است و نیز با توجه به رسالت شهرداری تهران در حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان، این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در خصوص اصلاح الگوی مصرف دارو به امضا می رسد.

همچنین در مفاد این تفاهم نامه که 6 ماده و 2 تبصره را شامل می شود، بر تشکیل کارگروه مشترک به منظور تدوین و تصویب برنامه ها و نیز اجرای برنامه های مشترک آموزشی در خصوص مصرف منطقی دارو با استفاده از دانش و توانمندی های معاونت غذا و دارو مانند تامین مدرس، محتوای آموزشی و ... و امکانات شهرداری از جمله تامین فضا وتبلیغات محیطی تاکید شده است.

براساس این گزارش، همکاری در اجرای طرح جمع آوری داروهای مازاد از سطح جامعه، ارتقای فرهنگ مصرف دارو از طریق افزایش آگاهی های عمومی، همکاری در چاپ و توزیع بسته های آموزشی مرتبط و همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک و مسابقات مختلف با موضوع مصرف منطقی و صحیح دارو از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.