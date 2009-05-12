بیانیه خانه پرستاران ایران در حمایت از میر حسین موسوی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ودر حالی که شرایط داخلی و بین المللی کشور بسیار حساس می باشد، حضور گسترده و پرشور مردم به ویژه جامعه بزرگ پرستاری میتواند باعث تغییرات و بهبود وضعیت در ابعاد گوناگون، خوصصا در حوزه سلامت که طی سالیان اخیر در ارزیابی های جهانی به شدت سیر نزولی داشته، گردد و یکی از شاخص های اصلی این تنزل جایگاه تشدید بی عدالتی ها و در حقیقت محروم شدن مردم از حق سلامتی به معنای واقعی می باشد که یکی از حقوق بدیهی و قابل مطالبه مردم می باشد. از طرفی عدم توجه جدی به مشکلات اساسی جامعه پرستاری، تبعیض در پرداخت ها و عدم مشارکت پرستاران در تصمیم گیری های مربوط به خودشان، بکار گماردن مدیران پرستاری ضعیف و به دنبال آن ناکارآمد کردن و سپس تنزل جایگاه های مدیریت پرستاری که در نهایت منجر به کاهش انگیزه پرستاری و افت شدید کیفیت خدمات پرستاری، افزایش خطاها و وارد شدن خسارت سنگین به بیماران و نارضایتی مردم شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : اکنون که مهندس میر حسین موسوی قبول مسئولیت نموده و وارد عرصه انتخابات شده است بر ما تکلیف است که با حضور حداکثری زمینه پیروزی ایشان را در انتخابات فراهم نماییم. موسوی از شخصیت های فرهیخته، خوش فکر، توانمند، کارآمد، صادق، معتقد به تفکر جمعی و دارای سوابق روشن در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان در اداره کشور طی سال های دفاع مقدس در خاطره ها باقی است. سلامت شخصی و تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی از ایشان چهره ای محبوب در نزد جامعه تصور کرده است.

در پایان بیانیه تاکید شده است : خانه پرستاران ضمن احترام به دیگر نامزدهای موجود، در شرایط کنونی آقای مهندس میر حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری برای اداره کشور در مسیر آرمان های ملت ایران ارزیابی کرده و رسما از کاندیداتوری ایشان حمایت می کند و از ملت آگاه و جامعه بزرگ پرستاری می خواهد با حضور حداکثری و رای موثر خود در جهت تحقق شعار عدالت به معنای واقعی و تامین رفاه و سلامتی و برقرار یک زندگی عزت مند مشارکت نمایند.