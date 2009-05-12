تکذیب آمارهای موجود درباره دانشجویان سیاسی/ نصب دوربین ابلاغیه نیست

دلایل نصب دوربین در دانشگاه یاسوج

هاشم داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نصب دوربین در محوطه دانشگاه یاسوج و اعتراضاتی که از سوی دانشجویان به همراه داشته است گفت: نصب دوربین تنها در محوطه دانشگاه صورت گرفته و تنها دلیل این اتفاق مراقبت و امنیت بیشتر برای دانشگاه بوده و این اتفاقی نیست که تنها در کشور ما رخ داده باشد زیرا در بسیاری از دانشگاههای بزرگ کشورهای توسعه یافته دنیا هم برای کاهش عوامل انسانی از دوربین استفاده می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر بخواهیم هزینه های ایجاد امنیت در دانشگاهها را کاهش دهیم نیازمندیم از فناوریهای موجود در این زمینه استفاده کنیم که نصب دوربین یکی از این روشهاست.

هیچ دانشگاهی حق ندارد وارد حریم خصوصی دانشجویان شود

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: هیچگاه دوربینها در حریم خصوصی دانشجویان بکار گرفته نمی شوند و هیچ دانشگاهی حق ندارد چنین اقدامی کرده و وارد حریم خصوصی افراد شود.

وی با بیان اینکه نصب دوربین در محیط دانشگاه که محوطه ای عمومی است خالی از اشکال است، اضافه کرد: اطمینان داده می شود که در هیچ خوابگاهی دوربین نصب نخواهد شد و کارکرد دوربین در دانشگاهها کاهش عامل انسانی و حفاظت و امنیت بیشتر برای امکانات و وسایل دانشگاه است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت علوم بخشنامه یا ابلاغیه ای برای نصب دوربین در دانشگاهها دارد به مهر گفت: نیازی به ابلاغ وزارت علوم نیست. این اقدام می تواند توسط هر دانشگاهی برای کاهش عامل انسانی و امنیت بیشتر در محوطه عمومی دانشگاه صورت گیرد.

نصب دوربینها در دانشگاه یاسوج هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد

داداش پور دلایل اعتراض دانشجویان به این اقدام دانشگاه یاسوج را سیاسی دانست و گفت: فضا را نباید سیاسی کرد و هر اتفاقی را به نوعی سیاسی جلوه داد. نصب دوربینها در دانشگاه یاسوج نیز هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد.

تکذیب بازخواست کمیته انضباطی از دانشجویان منتقد در نشستهای انتخاباتی

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اعلام وزیر علوم مبنی بر مصونیت تمامی دانشجویان منتقد دولت در نشستهای انتخاباتی برخی سایتهای خبری از فراخواندن دانشجویی منتقد در یک دانشگاه کشور به کمیته انضباطی خبر داده اند، گفت: مطمئن باشید که هیچ دانشجویی به دلیل مسائل سیاسی به کمیته انضباطی فراخوانده نمی شود.

وی با بیان اینکه هیچ ماموریتی در وزارت علوم مبنی بر جریمه دانشجویان به دلیل مواضع سیاسی وجود ندارد، ادامه داد: همانطور که وزیر علوم اعلام کرده است دانشجویان آزادانه می توانند در نشستهای انتخاباتی نیز نقدهای خود نسبت به دولت نهم را مطرح کنند.

داداش پور در پاسخ به این سئوال که برخی منابع داخلی و خارجی از افزایش آمار بازخواست دانشجویان در کمیته های انضباطی، آمار تعلیق و محرومیت از تحصیل به دلیل فعالیتهای سیاسی و آمار دانشجویان زندانی در دولت نهم خبر می دهند آیا این آمار را تایید می کنید به مهر گفت: شما تحقیق کنید که این آمار را چه کسانی ارائه می کنند و مقاصدشان از بیان این آمار چیست.

وی ادامه داد: همین گروهها اعتقاد دارند که تعداد نشریات دانشجویی در دولت نهم کاهش یافته در حالی که در این سالها شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی نشریات دانشجویی در دانشگاههای کشور بوده ایم. ضمن اینکه در نهادهای علمی بیشترین رشد را شاهد بوده ایم.

وی به مقایسه آماری نهادهای دانشجویی در سالهای اخیر پرداخت و به مهر گفت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری در سال 83 برابر 353 کانون بوده در حالی که در سال 1387 این تعداد به 1000 کانون ارتقا یافته است. همچنین تعداد تشکلهای سیاسی دانشجویی از 152 تشکل در سال 83 به 200 تشکل در سال 1387 افزایش یافته است. تعداد انجمنهای علمی نیز در سال 1383 برابر 640 مورد بوده که در سال 87 این تعداد به 2214 انجمن افزایش یافته است. تعداد نشریات دانشجویی نیز در سال 1383 برابر 2100 نشریه بوده که این آمار در سال 1387 به 3200 نشریه افزایش یافته است.

داداش پور ادامه داد: رشد آمار نهادهای دانشجویی نشان از توجه ویژه وزارت علوم به فعالیتهای دانشجویی اعم از سیاسی، علمی و فرهنگی و تنوع این فعالیتها دارد.

وی تصریح کرد: فکر می کنم دوستانی که مباحثی چون افزایش آمار کمیته های انضباطی یا محرومیتهای دانشجویی را مطرح می کنند، سیاسی با موضوعات دانشجویی برخورد می کنند زیرا وزارت علوم نه تنها فضای باز سیاسی را فراهم کرده است بلکه برای نهادینه کردن این فضا نهادهای لازم را نیز ایجاد کرده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ادامه داد: درست است که نهادهای مدنی در دانشگاهها در دولت اصلاحات شکل گرفته اند اما در دولت نهم بیش از پیش به این نهادها بها داده شد.

تکذیب آمارهای ارائه شده درباره دانشجویان سیاسی دربند و آمار کمیته های انضباطی

وی با تکذیب آمارهایی که درباره دانشجویان سیاسی دربند، افزایش آمار کمیته های انضباطی و محرومیت از تحصیل ارائه می شود، گفت: وزارت علوم اصلا وارد چنین مباحثی نمی شود زیرا ما همه یک خانواده ایم و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد مانند پدر و برادر حل خواهیم کرد. ضمن اینکه وزارت علوم تحمل انتقادهای شدید را هم دارد و چنین فضایی را به اثبات رسانده است.

داداش پور با بیان اینکه حضور قابل توجه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین راستا است و وزارت علوم از چنین حرکتی استقبال می کند، گفت: ما نشاط و تحرک فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده ایم و در این راستا تمامی کاندیداها و نمایندگان آنها در دانشگاهها حضور می یابند و سخنان خود را مطرح می کنند. دانشجویان نیز از این فضا استفاده می کنند تا بهترین انتخاب را در انتخابات داشته باشند. فضای دانشگاه باز است و دانشجویان می توانند به راحتی با ایده ها و نظرات نامزدها آشنایی پیدا کرده و انتخاب لازم را انجام دهند.

سیاست وزارت علوم مشارکت حداکثری دانشجویان در صحنه انتخابات است

وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت علوم حضور و مشارکت حداکثری دانشجویان در صحنه انتخابات است به مهر گفت: نکته مهم سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران و حضور حداکثری در پای صندوقهای رای است. نتیجه انتخابات هر چه باشد مبارک است.

پوشش متناسب با گروهی خاص از طرفدارن یک کاندیدا در دانشگاهها جریمه ای نخواهد داشت

مشاور وزیر علوم در پاسخ به این سئوال که برخی کاندیداها نوعی از تبلیغات را انتخاب کرده اند که ممکن است در پوشش دانشجویان نیز مشخص شود، آیا وزارت علوم با دانشجویانی که با چنین نمادهایی در دانشگاه حاضر شوند برخورد می کند، گفت: هیچگاه وارد چنین مقولاتی نمی شویم و دانشجویان آزاد هستند.

نتیجه انتخابات هر چه باشد مبارک است

وی در پایان تاکید کرد: نتیجه انتخابات هر چه باشد مبارک است.