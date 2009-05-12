مخالفت با سخنرانی میرحسین در خیابان مصلای یاسوج

رئیس دفتر ارتباطات مردمی مهندس موسوی در کهگیلویه و بویراحد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: به رغم اعلام موافقت شفاهی فرمانداری یاسوج با برگزاری سخنرانی مهندس موسوی در خیابان مصلی، این فرمانداری امروز مخالفت خود را با برگزاری این مراسم اعلام کرد .

جلیل حسنی افزود: ما به صورت کتبی درخواست برگزاری چنین مراسمی را به فرمانداری اعلام کرده بودیم و فرمانداری با پیشنهاد پنج محل به دفتر ارتباطات مردمی مهندس موسوی، موافقت خود را با انجام این مراسم اعلام کرد که در نهایت این دفتر با انتخاب خیابان مصلی، محل برگزاری مراسم را قطعی و نظر مساعد فرمانداری را دریافت کرد.

وی بیان کرد: پس از قطعی شدن محل برگزاری و هماهنگی های لازم برای حضور مهندس موسوی در این استان و انجام کلیه برنامه ریزی ها اعم از اطلاع رسانی به مردم استان و تمهیدات لازم برای استقرار سن و بازدید تیم امنیتی مهندس موسوی از محل برگزاری مراسم، امروز با مخالفت فرمانداری به بهانه مخالفت شورای تامین شهرستان بویراحمد مواجه شدیم .

حسنی، دلیل فرمانداری برای مخالفت را باز بودن محل برگزاری مراسم عنوان کرد و افزود: فرمانداری به ما اعلام کرد، با توجه به باز بودن فضای برگزاری مراسم، امکان برقراری امنیت را نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: بر این اساس فرمانداری پیشنهاد سالن آمفی تئاتر تربیت معلم یاسوج را داد که این پیشنهاد به دلیل اعلام قبلی خیابان مصلی و محدویت فضایی سالن مذکور، مورد قبول ستاد مهندس موسوی واقع نشد.

گفته می شود امام جمعه یاسوج با برگزاری این مراسم در مصلای این شهر مخالفت کرده بود و بر این اساس ستاد موسوی در استان خیابان روبروی مصلی را انتخاب کردند.

در جریان سفر خاتمی به یاسوج نیز مسئولان استان و امام جمعه یاسوج با سخنرانی خاتمی در مصلای این شهر مخالفت کرده بودند که پس از هشدار آیت الله ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، مصلا در اختیار خاتمی قرار گرفت.