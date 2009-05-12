باباپور درباره روند تولید "گل بارون‌زده" به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری از نیمه گذشته و از امروز تا سه روز در لوکیشنی در مهرشهر کرج ادامه دارد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اوایل خردادماه فیلمبرداری تمام می‌شود. تدوین همزمان از مدتی قبل شروع شده و به زودی ساخت موسیقی آغاز می‌شود.

وی در ادامه افزود: مجید صالحی و رضا شفیعی‌جم دو ترانه برای فیلم می‌خوانند که ساخت موسیقی و ضبط این ترانه‌ها شروع شده و حمید خندان ترانه تیتراژ پایانی را اجرا می‌کند. سعی می‌کنیم فیلم برای نمایش در عید فطر آماده شود.

"گل بارون‌زده" اولین فیلم سینمایی باباپور داستان جوانی به نام حمید است که در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. در شرکت اتفاق‌هایی می‌افتد که موقعیت شغلی و زندگی خانوادگی او را به خطر می‌اندازد.

صالحی، شفیعی‌جم، مهران غفوریان، شهره لرستانی، بهنوش بختیاری، مهران رجبی، مریم سلطانی، محمد شیری، کیانوش گرامی و کیومرث ملک‌مطیعی بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه را علی غفاری و باباپور براساس طرحی از علیرضا ناظرفصیحی نوشته‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن اسدی، صدابردار: خسرو و فرشید کیوانمهر، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مهری شیرازی، تدوینگر: حسین غضنفری، آهنگساز: کورش صراف‌ها، برنامه‌ریز: شیرین خشایی، منشی صحنه: آناهید روستا، مدیر تولید: شهرام دانش‌پور، جانشین تولید: شهنام صلح‌جو، عکاس: امید صالحی، تهیه‌کننده: محسن مسافرچی.