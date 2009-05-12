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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

رهبر جماعت اسلامی پاکستان:

آمریکا در اندیشه اشغال مراکز هسته ای پاکستان است

آمریکا در اندیشه اشغال مراکز هسته ای پاکستان است

رهبر جماعت اسلامی پاکستان گفت که آمریکا می خواهد به بهانه جنگ علیه تروریسم، مراکز هسته ای اسلام آباد را اشغال کند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتد پرس پاکستان،" سید منور حسن" در گفتگو با خبرنگاران افزود: اظهارات اخیر مقامهای آمریکا روشن می کند که  آنها با اعلام نمودن پاکستان بعنوان کشور ناموفق و خطر دست پیدا کردن تروریستها به سلاح­های اتمی، می‌خواهند تاسیسات هسته ای پاکستان را اشغال کنند.

رهبر جماعت اسلامی پاکستان اظهار داشت : مراکز هسته ای پاکستان مورد هدف هند، اسرائیل و آمریکا قرار گرفته اند.

وی در  ادامه گفت: قرارداد صلح­ در سوات نیز در اثر فشار آمریکا نابود گردید.

سید منور حسن با اشاره به سفر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به واشنگتن اظهار داشت: این دوران، مقطع بیداری مردم است. بمنظور حفاظت  از پاکستان و تاسیسات هسته ای آن باید جنبش "آمریکا از کشور بیرون رود" را سرعت و شدت بخشید. آمریکا دو برده خود زرداری و کرزای را به واشنگتن فرا خوانده تا دستورات تازه ای  را آنها بدهد. هند در حال  ارتکاب  جنایت علیه پاکستان است. مناسبات مردم و زمامداران در حال  از بین رفتن است. تروریستهای حامی پرویز مشرف زیر چتر حزب مردم قرار گرفته اند. روز 12 می را روز سیاه اعلام می کنم و در برابر دیوانعالی  کشور دست به تظاهرات می زنم.
 
وی از ملت خواست برای حفاظت  از تاسیسات هسته ای خود را مهیا سازد.

منور حسن  همچنین گفت: هند دشمن قسم خورده پاکستان است، اما زمامداران باردیگر بفکر آرایش میز مذاکره با هند هستند.

به گزارش مهر، در همین رابطه و در رویدادی دیگر مولانا فضل الرحمان رهبر جماعت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان که در مکه مکرمه حضور دارد اعلام کرد: برنامه هسته ای پاکستان در نظر دشمنان این کشور خیلی سنگین است، اما مردم علیه تمامی این‌ توطئه ‌ها ایستادگی نشان می دهند.

وی افزود: توطئه ها علیه کشور عزیز پاکستان به اوج خود رسیده و باید اختلافات را کنار گذاشته و اتحاد را اولویت دهیم.

کد مطلب 876948

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