آمریکا در اندیشه اشغال مراکز هسته ای پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتد پرس پاکستان،" سید منور حسن" در گفتگو با خبرنگاران افزود: اظهارات اخیر مقامهای آمریکا روشن می کند که آنها با اعلام نمودن پاکستان بعنوان کشور ناموفق و خطر دست پیدا کردن تروریستها به سلاح­های اتمی، می‌خواهند تاسیسات هسته ای پاکستان را اشغال کنند.

رهبر جماعت اسلامی پاکستان اظهار داشت : مراکز هسته ای پاکستان مورد هدف هند، اسرائیل و آمریکا قرار گرفته اند.

وی در ادامه گفت: قرارداد صلح­ در سوات نیز در اثر فشار آمریکا نابود گردید.

سید منور حسن با اشاره به سفر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به واشنگتن اظهار داشت: این دوران، مقطع بیداری مردم است. بمنظور حفاظت از پاکستان و تاسیسات هسته ای آن باید جنبش "آمریکا از کشور بیرون رود" را سرعت و شدت بخشید. آمریکا دو برده خود زرداری و کرزای را به واشنگتن فرا خوانده تا دستورات تازه ای را آنها بدهد. هند در حال ارتکاب جنایت علیه پاکستان است. مناسبات مردم و زمامداران در حال از بین رفتن است. تروریستهای حامی پرویز مشرف زیر چتر حزب مردم قرار گرفته اند. روز 12 می را روز سیاه اعلام می کنم و در برابر دیوانعالی کشور دست به تظاهرات می زنم.



وی از ملت خواست برای حفاظت از تاسیسات هسته ای خود را مهیا سازد.



منور حسن همچنین گفت: هند دشمن قسم خورده پاکستان است، اما زمامداران باردیگر بفکر آرایش میز مذاکره با هند هستند.



به گزارش مهر، در همین رابطه و در رویدادی دیگر مولانا فضل الرحمان رهبر جماعت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان که در مکه مکرمه حضور دارد اعلام کرد: برنامه هسته ای پاکستان در نظر دشمنان این کشور خیلی سنگین است، اما مردم علیه تمامی این‌ توطئه ‌ها ایستادگی نشان می دهند.

وی افزود: توطئه ها علیه کشور عزیز پاکستان به اوج خود رسیده و باید اختلافات را کنار گذاشته و اتحاد را اولویت دهیم.