ضیافت شام شهردار تهران به مناسبت حضور شهردار استانبول برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقرقالیباف در این مراسم بار دیگر حضور شهردار استانبول و هیئت همراه در شهر تهران را گرامی داشت و پیروزی حزب وی در انتخابات اخیر را تبریک گفت .

وی ضمن آرزوی موفقیت برای "قدیر تویباش" گفت : امیدوارم با فرصتهای به وجود آمده بتوانید همواره اعتماد مردم را در کشورتان جلب کنید.

قالیباف اظهار امیدواری کرد شهرهای تهران و استانبول بتوانند در آینده همکاری های خوب و موثری در عرصه های فنی ، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند.

در ادامه این مراسم "قدیر تویباش" شهردار استانبول از قالیباف به خاطر دعوت و میهمان نوازی شهرداری تهران قدردانی کرد و گفت : هنوز 24 ساعت از حضور من در شهر تهران نگذشته اما گویی از یک هفته قبل در این شهر هستم.

به گفته شهردار استانبول مشترکات فراوان میان تهران و استانبول سبب شده که من و همکارانم احساس کنیم در یکی از شهرهای ترکیه هستیم.

وی افزود: بر اساس مطالعات و پیگیری هایی که قبل از ورود به تهران داشتم ، همچنین با توجه به گزارشهایی که به دستم رسیده بود کارها و اقداماتی که آقای قالیباف از زمان حضور در شهرداری تهران انجام داده مایه مسرت و افتخار ماست ، ما هم امروز با چند نمونه از کارهای بزرگ شهرداری تهران از نزدیک آشنا شدیم.

شهردار استانبول در ادامه خواستار استفاده هر دو شهر از تجربیات یکدیگر شد و اظهار داشت : استفاده از تجربیات شهرها در راستای رفاه مردم دو شهر نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه دو کلان شهر تهران و استانبول از جهت فنی می توانند همکاری های خوبی داشته باشند، گفت: بر این باورم بر اساس رایزنیهایی که با هم داریم بتوانیم استفاده مفیدی از تجربیات هم در راستای ارتقای خدمات کنیم .

در این ضیافت تعدادی از معاونان ، مشاوران و شهرداران مناطق 22 گانه تهران نیز حضور داشتند.