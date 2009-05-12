آغاز ماموریتی برای تولد دوباره تلسکوپ کهنه کار هابل

به گزارش خبرگزاری مهر، پرتاب موفقیت آمیز شاتل آتلانتیس در عصر دوشنبه، آغازگر ماموریت سرنشینان این فضاپیما بود. هدف اصلی این ماموریت، دادن یک زندگی دوباره به تلسکوپ فضایی هابل است. این تلسکوپ از 19 سال پیش درحال رصد جهان از تمام جنبه های آن است.

ماموریت جدید آتلانتیس به دلایل مختلف خطراتی به همراه دارد: این شاتل در حقیقت در شرایطی که با نقص فنی موتور مواجه شود نمی تواند جذب ایستگاه فضایی بین المللی شود. به همین دلیل از سکوی پرتاب پایگاه کیپ کارناوال یک فضاپیمای دیگر آماده پرتاب است که می تواند ظرف چند روز آینده با تیمی متشکل از 4 فضانورد و با هدف اسکورت آتلانتیس و همراهانش پرتاب شود.

خطر دیگری که شاتل را در این ماموریت تهدید می کند، احتمال برخورد آتلانیس با تکه های زباله های فضایی است که در سالهای اخیر به طور فزاینده ای رشد کرده اند.

در این ماموریت پنج پیاده روی فضایی پیش بینی شده است که در مدت آنها دوربین قدیمی تلسکوپ هابل با یک دوربین جدید تعویض می شود. این دوربین جدید که WFC3 نام دارد می تواند تصاویر را هم در طیف ماوراء بنفش و هم در طیف فراسرخ تهیه کند که این تصاویر همانند تصاویری که در نور مرئی گرفته می شوند واضح هستند. با این دوربین عکاسی، قدرت رصد تلسکوپ هابل نسبت به زمانی که در سال 1990 پرتاب شد 90 برابر افزایش می یابد.

فضانوردان آتلانتیس همچنین قرار است ابزار جدیدی را با عنوان COS (طیف نگار منشاء کیهانی) را به هابل اضافه کنند که توانایی تجزیه و بررسی دما، چگالی، ترکیبات شیمیایی و سرعت کهکشانها را دارد. دقت این ابزار 10 برابر بیشتر از دستگاههایی است که در حال حاضر روی هابل نصب هستند.

علاوه بر این در پایه تلسکوپ سیستمی نصب خواهد شد که بین پنج تا 10 سال یعنی تا پایان ماموریت هابل کار خود را آغاز خواهد کرد. این دستگاه که روباتیک است در پایان ماوریت هابل، این تلسکوپ را به جو زمین و یا به مداری که به "موزه" معروف است منتقل خواهد کرد. این "موزه فضایی" یادگاری انسانهای امروز برای نسلهای آینده خواهد بود.

در این ماموریت، فضانوردان بخشهای مکانیکی تلسکوپ، باتریها، اجزای ژیروسکوپ (گردش نما) و بخشهای عایق تلسکوپ را تعویض خواهند کرد.

به گزارش مهر، هابل در طول ماموریت خود توانست تحولی در شناخت رازهای جهان فعلی و جهان نخستین ایجاد کند. چشم این تلسکوپ فضایی رصد اجرامی را که کمی پس از صد میلیون سال از تولد جهان متولد شده اند را امکانپذیر کرد و روشی برای درک این مسئله مهم که در کیهان ماده و انرژی تاریک وجود دارند ارائه داد.

همچنین امکان رصد توفانهای روی مریخ و برخورد تاریخی یک شهاب سنگ با سیاره مشتری را در سال 1994 فراهم کرد.

رصدهای این تلسکوپ درک آن چیزی را که در نزدیکی سیاه چاله ها به خصوص سیاه چاله های مرکز کهکشان راه شیری رخ می دهد ممکن کرد.

اکنون تلسکوپ کهنه کار هابل با این ماموریت ناسا امیدوار است که زندگی خود را تا آماده شدن تلسکوپ وب ادامه دهد.

شاتل آتلانتیس همراه با یک نسخه از اولین تلسکوپ مدرن دنیا که توسط گالیله اختراع شد و به رصد آسمان پرداخت پرواز می کند. ایده این کار را موسسه و موزه تاریخ علوم فلورانس به مناسبت سال نجوم و بزرگداشت 400 سال پس اولین رصد آسمان به وسیله گالیله (دانشمند فلورانسی) مطرح کرد.