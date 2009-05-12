24 هزار میلیارد ریال به مسکن مهر اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگارمهر، محمود بهمنی در همایش بین المللی تامین مالی مسکن گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بالغ بر 110 درصد منابع به بخش های مختلف اقتصادی کشور تسهیلات پرداخت شده به نحوی که 10 درصد نسبت به منافع قابل مصرف بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 20 درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن بیان داشت: میزان جذب منابع بانک مرکزی بالغ بر هزار و 800 میلیارد ریال بوده که معادل 430 هزار میلیارد ریال درپایان سال گذشته تسهیلات به بخش مسکن اعطا شده است.

وی با اشاره به هدایت منابع به بخش های مختلف اقتصادی کشور اظهار داشت: در بسته جدید بانک مرکزی 35 درصد منابع به بخش صنعت و 20 درصد منابع بخش مسکن و 25 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد. ضمن اینکه 12 درصد منابع به بخش واردات بازرگانی داخلی و 8 درصد نیز به صادرات اختصاص یافته است.

بهمنی افزود: با اعمال سیاستهای توصیه ای در مصرف تسهیلات 12 درصد منابع در نظر گرفته شده و درحال حاضر تراز فیزیکی کشور وامکانات و نیز ظرفیت واحد های مسکونی نشان می دهد که اگر 20 درصد منابع به بخش مسکن اختصاص می یابد در این بخش رشد مناسبی حاصل می شود.

وی عنوان کرد: هر 100 واحد مسکونی که احداث می شود برای 160 نفر نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی رشد بخش مسکن در سال گذشته را 49 هزار و 111 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به نیازهای بخش مسکن این میزان کافی نیست و هم اکنون بین نیاز و عرضه به دلیل جوان بودن هرم سنی کشور شکاف وجود دارد.

وی افزود: در سال 86 بالغ بر 492 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل شد که در مقابل با 62 هزار و 125 مورد ازدواج روبرو بودیم لذا در سال 1390 توجه به نیاز مسکن بسیار ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به کسری منابع در بخش مسکن باید جذب سرمایه گذاری خارجی در تولید انبوه مسکن را در دستور قرار دهیم.

وی با اشاره به ضرورت راه اندازی دولت های تامین سرمایه در حوزه مسکن خاطر نشان کرد: باید حراست به سمت شرکتی سازی مسکن آغاز شود ضمن اینکه افزایش نهادهای مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهمنی گفت: در جلسه اخیر هیئت دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت مسکن به بانک مرکزی داده شده است.

وی بیان کرد: استفاده از شرکت های لیزینگ در بخش مسکن استفاده از سایر ابزار های مالی اسلامی، استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور با هدف جذب منابع باید در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به منظورجلوگیری ازافزایش شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن در آخرین جلسه هیئت دولت درهفته گذشته 75 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت که باید 24 هزار میلیارد ریال صرفا به مسکن مهر تخصیص یابد.

وی افزود: همچنین 20 هزار میلیارد ریال دیگر منابع تخصیص یافته که 5 هزار میلیارد ریال آن به بخش صنعت اختصاص دارد که باید صرف طرح های نیمه تمام شود.

بهمنی اعلام کرد: درحال حاضر بالغ بر 700 هزار میلیارد ریال منابع در پروژه ها و طرح های نیمه تمام رها شده که باید هر چه سریعتر به اتمام برسند لذا کنترل دقیق و نظارت بانک مرکزی از این پس در مصرف تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است.