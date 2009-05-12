مازندران می تواند بزرگترین سایت تولید فیلم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح سه شنبه در جمع مدیران اجرایی ششمین جشنواره سراسری فیلم های کوتاه وارش در ساری فیلم را وسیله ای موثر در ترویج ارزش های فرهنگی و اخلاقی دانست و افزود: ظرفیت های شگفت آور صنعت فیلم سازی و تاثیر خارق العاده آن بر جوامع ایجاب می کند تا مجموعه نظام اسلامی، علما و روحانیون به این مهم توجه کنند.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری جدی و ساختاری پیرامون سینما و فیلمسازی خاطر نشان کرد: منابع استانی در حد قدرت و امکانات از این امر خطیر پشتیبانی می کنند.

استاندار مازندران با تایید تاثیرگذاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش گفت: وارش باید عهده دار تقویت بنیادهای فیلمنامه نویسی و فیلمسازی با توجه به بسترهای مستعد و الهام بخش در مازندران باشد و همه مسئولان مکلفند از این حرکت اساسی حمایت کنند.

وی با مقدس توصیف کردن تلاش های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در فعال سازی و محتوابخشی به دبیرخانه و مسائل مربوط به جشنواره وارش، خواستار توسعه فعالیت های آموزشی و حمایتی در این زمینه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش نیز در سخنانی گفت: برای نخستین بار در پنجمین دوره جشنواره علاوه بر انتخاب جوانان شایسته استان در بخش دفاع مقدس و مازندران شناسیف 46 فیلمنامه به دبیرخانه رسید.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: در پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش تعداد هزار و 68 فیلم از سوی 712 فیلمساز از سراسر کشور رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد و استاندار مازندران، ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش با برنامه های متنوع در سال جاری و در شهرستان بابل به اجرا گذارده خواهد شد.