هفت هزار آزمایش میکروبی آب در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروین اکبری صبح سه شنبه در بازدید از آزمایشگاه‌های شیمی و میکروبی استان افزود: آزمایشگاه شیمیایی و میکروبیولوژی شرکت آبفار خراسان جنوبی موفق به کسب گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست شده است.

وی از تایید مجدد گواهینامه آزمایشگاه معتمد برای دومین سال پیاپی خبر داد و اظهار داشت: این موفقیت با همکاری و تلاش همکاران اداره کنترل کیفی و اعضای هیئت مدیره شرکت به دست آمده است.

سرپرست اداره کنترل کیفی آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای نظارت بر کیفیت آب شرب روستاهای زیر پوشش استان، آزمایشگاه‌های شیمی و میکروبی به طور مستمر آزمایشات لازم را روی منابع تامین آب شامل چشمه، چاه، قنات و مخازن ذخیره و شبکه توزیع در روستاها انجام می‌ دهند.

اکبری گفت: پنج آزمایشگاه میکروبی استان در شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس، سربیشه و نهبندان و یک آزمایشگاه شیمی در ستاد استان در زمینه کنترل کیفیت آب فعال است.

وی به اقدامات اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌ها در سال 87 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته روی 550 نمونه آب آزمایش شیمیایی انجام گرفته و تعداد 7 هزار و 237 مورد آزمایشات میکروبی، کدورت و شمارش جمعیت میکروبی روی نمونه‌ های آب شبکه توزیع ، منابع و مخازن روستاهای زیر پوشش اعمال شده است.

اکبری میزان تزریق گاز کلر و هیپوکلریت کلسیم برای گندزدایی شبکه‌ های آبرسانی را به ترتیب سه هزار و 473 و 25 هزار و 479 کیلوگرم خواند و یادآور شد: در مجتمع‌ های آبرسانی کوثر شهرستان بیرجند و باغستان فردوس نیز دستگاه سیستم مکش و خنثی ‌ساز کلر نصب شده است.