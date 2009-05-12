کویتی ها در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری می کنند

حمزه سخیراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: به منظور ایجاد هماهنگی و انجام مذاکرات نهایی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، مدیر عامل و 11 نفر از مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری KGL کویت در ابتدای این هفته از این منطقه بازدید کردند.



وی با اشاره به زمینه کاری این شرکت افزود : شرکت KGL کویت در زمینه های جابه جایی کالا و مسافر از طریق راه های آبی فعالیت می کند که در همین راستا مدیران این شرکت بزرگ سرمایه گذاری از بندر خرمشهر و آبادان و موقعیت و شرایط آنها دیدن کردند.



سخیراوی تصریح کرد: در جلسه ای که با مدیران این شرکت برگزار شد مزایا و شرایط مناسب برای ترانزیت و جابه جایی کالا و مسافر برای آنان تشریح شد.



وی همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه هماهنگی افزود: با توجه به هماهنگی های انجام شده شرکت KGL کویت به زودی نسبت به ثبت شرکت حمل و نقل مسافر از طریق راه های آبی در این منطقه اقدام خواهد کرد.



معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد: به منظور اجرایی کردن برنامه های آینده شرکت KGL در خصوص گردشگری و جابه جایی مسافر، طرح های راهبردی سازمان منطقه آزاد اروند در اختیار مدیر عامل این شرکت قرار می گیرد.

سخیراوی اظهار داشت: در مرحله اول، این شرکت، کشتی مسافر بری آبادان ـ کویت و بلعکس را راه اندازی می کند که این کشتی با ظرفیت جابه جایی 370 مسافر از طریق راه های آبی اروند رود توانایی جابه جایی خودرو و کالا را نیز دارد .



وی با بیان اینکه این کشتی یکی از سریع ترین کشتی های موجود در صنعت دریانوردی است که مسیر آبادان تا کویت را در مدت زمان سه ساعت طی می کند، گفت: شرکت KGL در مرحله اول با بیش از 20 میلیون دلار سرمایه کار خود را آغاز خواهد کرد.

سخیراوی اظهار داشت : تکمیل پایانه مسافر بری دریایی آبادان از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در آینده نزدیک با همکاری شرکت KGL انجام خواهد شد .