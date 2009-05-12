نیاز مالی 16 هزار میلیارد تومانی بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین المللی تامین مالی مسکن در تهران گفت: برای تامین مالی این اعتبار راهکارهایی از جمله افزایش سرمایه بانکها برای افزایش قدرت وام دهی، ایجاد بازار رهن ثانویه، تشکیلات صندوقهای سرمایه گذاری زمین و مسکن، انتشار اوراق گواهی، ایجاد خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و انتشار اوراق مسکوک اجاره در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رونق بخشی مسکن از طریق ایجاد خطوط اعتباری بانک مرکزی، سیاستهای دولت در بخش مسکن را حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله مسکن مهر اعلام کرد و گفت: بخش مسکن بدون ساماندهی منابع به نتیجه نمی رسد.

سعیدی کیا با بیان اینکه مسکن فرابخشی است، افزود: رونق بخش مسکن باعث رشد صنایع وابسته به آن و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به تکلیف دولت به حمایت از تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت و منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن، اظهار داشت: قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن، ارتقای کیفی و کمی واحدهای مسکونی، حمایت از تولید با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتی سازی، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی تاکید دارد.

سعیدی کیا با اشاره به ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، عنوان کرد: بر اساس این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد بازار ثانویه رهن، راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، سایر ابزارهای مالی و جذب سرمایه های خارجی و داخلی منابع مالی را برای بخش مسکن تامین کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه 60 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی شده است، افزود: سالانه باید 200 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده نوسازی شوند.