حمله گسترده طالبان به ساختمانهای دولتی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عاملا انتحاری طالبان ساعتی پیش با حمله به ساختمانهای دولتی خوست اقدام به کشتار افراد حاضر در این مکانها کردند.

"ذبیح الله مجاهد"سخنگوی طالبان با تائید حملات عاملان انتحاری این گروه تروریستی اعلام کرد : 30 نفر از نیروهای طالبان با تجهیزات کامل و کمربندهای انفجاری به پاسگاه های پلیس و ساختمانهای دولتی خوست حمله کرده اند.

به گفته شاهدان عینی عاملان انتحاری در حالی کمربندهای انفجاری به خود بسته و به سلاحهای خودکار مجهز بودند وارد ساختمانهای دولتی شده و شروع به تیراندازی کردند.

در همین رابطه وزارت کشور افغانستان از حمله طالبان به فرمانداری خوست خبر داد.

از میزان تلفات حملات امروز طالبان در ولایت خوست تا کنون خبری منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، برخی از از خبرها حکایت از حمله دو عامل انتحاری به ساختمان شهرداری خوست دارد.

درگیریها در نقاط حساس این ولایت میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان همچنان ادامه دارد.