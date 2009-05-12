رودساز و هژیرآزاد به "باغ شکرپاره" صادقی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "باغ شکرپاره" جدیدترین اثر نمایشی قطب‌الدین صادقی بعد از نمایش "یادگار زریران" است که تابستان امسال در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه می‌رود. این نمایش که به شیوه روحوضی اجرا خواهد شد داستان پادشاهی رسیدن "شلی" یکی از تیپ‌های نمایش‌های روحوضی است.

این نمایش دارای 25 بازیگر است و حضور کرامت رودساز، کاظم هژیرآزاد، ناصر عاشوری، مجید افشار، اشکان جنابی، حسین امیدی، عباس توفیقی، محمد آقامحمدی، نوشین تبریزی، نوشین سلیمانی و الهام شعبانی در "باغ شکرپاره" قطعی شده است. النا زینلیان طراح لباس،‌ فریبرز قربانزاده طراح صحنه و رهام مخدومی دستیار کارگردان دیگر عوامل این نمایش هستند.

صادقی "باغ شکرپاره" را تابستان امسال در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه خواهد برد.