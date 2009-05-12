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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

رودساز و هژیرآزاد به "باغ شکرپاره" صادقی پیوستند

رودساز و هژیرآزاد به "باغ شکرپاره" صادقی پیوستند

کرامت رودساز و کاظم هژیرآزاد در نمایش "باغ شکرپاره" قطب‌الدین صادقی به ایفای نقش می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "باغ شکرپاره" جدیدترین اثر نمایشی قطب‌الدین صادقی بعد از نمایش "یادگار زریران" است که تابستان امسال در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه می‌رود. این نمایش که به شیوه روحوضی اجرا خواهد شد داستان پادشاهی رسیدن "شلی" یکی از تیپ‌های نمایش‌های روحوضی است.

این نمایش دارای 25 بازیگر است و حضور کرامت رودساز، کاظم هژیرآزاد، ناصر عاشوری، مجید افشار، اشکان جنابی، حسین امیدی، عباس توفیقی، محمد آقامحمدی، نوشین تبریزی، نوشین سلیمانی و الهام شعبانی در "باغ شکرپاره" قطعی شده است. النا زینلیان طراح لباس،‌ فریبرز قربانزاده طراح صحنه و رهام مخدومی دستیار کارگردان دیگر عوامل این نمایش هستند.

صادقی "باغ شکرپاره" را تابستان امسال در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه خواهد برد.

کد مطلب 876988

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