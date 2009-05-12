جلسه هماهنگی تیم ها و داوران برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جاکارتا اندونزی، عصر روز دوشنبه جلسه هماهنگی تیمها با مسئولان برگزارکننده بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در هتل سان لک جاکارتا برگزار شد. نصرت الله جعفریان، همایون ایزدپناه و مصطفی هاشمی به نمایندگی از تیم مهرام در این جلسه شرکت کردند.

پس از برگزاری جلسه هماهنگی تیم‌ها، نشست هماهنگی داورانی که در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا قضاوت خواهند کرد، برگزار شد. به نمایندگی از کشورمان امیرحسین صفرزاده و ورژ آبکاریان در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

اندونزی به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا 4 داور در این رقابت‌ها خواهد داشت. قرار بود که یک داور قطری هم برای قضاوت این پیکارها به اندونزی بیاید که بنابه دلایلی نامعلوم از سفر به جاکارتا خودداری کرده است. دو داور اروپایی از کشورهای اوکراین و لیتوانی در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا قضاوت خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا دوشنبه شب با حضور رئیس، دبیر و معاونان فیبا آسیا و استاندار جاکارتا اندونزی برگزار شد.

بازیکنان تیم مهرام که روز دوشنبه دو جلسه تمرین کرده بودند، آخرین جلسه تمرینی خود پیش از حضور رویارویی با نماینده فیلیپین را امروز برگزار خواهند کرد و پس از آن با حضور در مسابقات محل برگزاری مسابقات دیدار نمایندگان فیلیپین و کره جنوبی را تماشا خواهند کرد.