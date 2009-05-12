ایران و جمهوری آذربایجان به توسعه سطح روابط فعلی می اندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد باقر بهرامی" در گفتگو با خبرگزاری "ترند" گفت: بنده وظیفه خودم دانستم که برای توسعه همه جانبه و گسترده روابط دو کشور دارای مقام و منزلت بین المللی از نظر ژئوپلیتیکی، اقتصادی و استراتژیکی اقدام کنم.

وی گفت: با توجه به اراده دکتر احمدی نژاد و الهام علی اف روسای جمهوری دو کشور مخصوصا در سفری که رئیس جمهور آذربایجان به ایران داشتند ، اراده بر این شد که روابط خیلی بیش از این توسعه پیدا کند.

بهرامی گفت: ظرفیت زیاد است، جای کار زیاد است، وجوه مشترک بسیار زیادی داریم ، دو ملت هم عقیده و هم مذهب ، دو ملت خوب و دو دولت استوار و دارای اراده توسعه همه جانبه روابط ، من پیشنهاد ماموریت در باکو را پذیرفتم و امروز در اینجا هستم.

وی درباره ارزیابی خود از روابط دو طرف گفت: من فکر می کنم روابط بین دو کشور الان در وضعیت مطلوبی است و حفظ این وضعیت از وظایف ماست و توسعه همه جانبه این روابط هم وظیفه ماست. هم باید این روابط را که در سطح مطلوبی است حفظ کنیم و حتی بهتر و بیشتر کنیم و این شدنی است، ظرفیت آن هم وجود دارد و انشاء الله با برنامه هایی که طراحی شده بتوانیم نظرات روسای جمهوری دو کشور را که به وضع موجود راضی نیستند، جامعه عمل بپوشانیم.



بهرامی گفت: من سه ماه قبل از اینکه به باکو بیایم استراژی و برنامه ها را تدوین کردم تا بعد از اینکه فعالیتم را شروع می کنم برنامه هایم را عملی سازم. امیدوارم با هماهنگی دو کشور زمینه برای عملی کردن برنامه هایم فراهم شود و در حد شعار باقی نماند. ملاقات هایی که رئیس جمهوری آذربایجان در تهران با احمدی نژاد بویژه با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند فضای بسیار خوب وجدید گفتگو بوجود آمد که با دیدارهای تمامی مقام های عضو کشورهای اکو متفاوت بود. ما وجوه مشترک بسیار زیادی داریم که ریشه دار هستند، سطحی نیستند و این وجوه مشترک می تواند جایگاه واقعی هر دو کشور را در آینده دنیا تضمین کند.

وی ملت آذربایجان را ملتی متدین، دارای فرهنگ و مذهب تشیع، و دولت این کشور را یک دولت کار آمد و خوب دانست و گفت: آذربایجان با ما روابطی در سطح عالی دارد ، ما هم روابطمان با دولت و ملت آذربایجان خیلی خوب است. انشاء الله ما بتوانیم این روابط را هدفمندتر ، با برنامه تر مدیریت کنیم که بهره وری این روابط در سطح قابل قبولی باشد.