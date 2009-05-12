کانون خبرنگاران در مشهد تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره ارشاد مشهد با بیان این که خراسان رضوی پس از تهران دومین قطب رسانه ای کشور محسوب می شود افزود: مشهد به دلیل آنکه مرکز این استان است در صد قابل توجه ای از خبرنگاران زبده و برجسته را در خود جای داده که دارا بودن نیروی متخصص و همچنین وجود چندین روزنامه و نشریه از ضرورت های تاسیس این کانون است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد تصریح کرد: تعمیق بخشیدن و ایجاد محورها و موضوعات فرهنگی و هنری در جهت ارتقاء سطح تخصص خبرنگاران، زمینه سازی جهت ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و بومی منطقه خراسان رضوی و نیز رونق بخشی و ایجاد تنوع به بخش ها و محورهای مختلف فرهنگ و هنری در رسانه ها از اهداف تشکیل این کانون است.

دبیری بستر سازی مناسب جهت بهره مندی مدیران شهر از ایده های صاحبنظران فرهنگی و هنری در رسانه ها را از دیگر اهداف بیان کرد و افزود: شناسایی، حمایت و تشویق ایده های مطلوب خبرنگاران و همچنین آسیب شناسی فرهنگی در تعامل کانون خبرنگاران با مسوولین از دیگر اهداف است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد خاطر نشان کرد: برپایی پاتوق فرهنگی با حضور خبرنگاران، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت با موضوع اطلاع رسانی و خبر و نیز اجرای حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از خبرنگاران از طریق فراهم آوردن تسهیلات از مهمترین موضوعات تشکیل این کانون است.

دبیری افزود: این کانون تنها به خبرنگاران تعلق دارد و این قشر می توانند با داشتن 3 سال سابقه رسانه ای و ارائه مدارک مستند عضو این کانون شوند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد مقدس تصریح کرد: این کانون در پی درخواست جمعی از خبرنگاران تشکیل شده که مراحل ثبت خود را سپری می کند.

وی در پایان افزود: بزودی زمان و مکان و نیز نحوه ثبت نام اعلام خواهد شد.