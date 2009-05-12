خاموشی آتشفشانها زمین را به "گلوله برفی" تبدیل کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیها نشان می دهد که مواد بسیار کوچک آتشفشانی بین 45/2 تا 2/2 میلیارد سال قبل شکل گرفته اند.

محققان موسسه تکنولوژی نیومکزیکو با شبیه سازیهای رایانه ای نشان دادند که پدیده پایان فورانهای آتشفشانی در 4/2 سال قبل می تواند با وقفه ای در حرکت صفحات تکتونیکی زمین ارتباط داشته باشد. این حرکت، مسئول بیشتر فعالیتهای فورانی آتشفشانی است که در آغاز تاریخ زمین رخ داده اند.

براساس گزارش نیوساینتیست، این خاموشی آتشفشانی که می تواند مهمترین فاکتور "زمین گلوله برفی" باشد ریشه در واقعه ای دارد که بین 4/2 تا 3/2 میلیارد سال قبل اتفاق افتاده و در اثر این پدیده سیاره زمین پوشیده از یخ شد.

به گفته این دیرینه زمین شناسان، در اثر پایان فورانهای آتشفشانی، هیچ دی اکسید کربن جدید تولید نشد و تمرکز این گاز در اتمسفر زمین کم و این مسئله منجر به سرد شدن زمین شد.