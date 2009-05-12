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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

ابومازن دیدار با نتانیاهو را مشروط کرد

ابومازن دیدار با نتانیاهو را مشروط کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به اتخاذ موضع دقیق وی در قبال نقاط اساسی مذاکرات دوجانبه مشروط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، ابومازن پیش از این گفته بود که تشکیلات خودگردان فلسطین در صورتی مذاکره با رژیم صهیونیستی را از سر خواهد گرفت که این رژیم راه حل دودولتی را بپذیرد و توسعه شهرکها و تخریب منازل فلسطینی ها در قدس شرقی را متوقف کند.

روزنامه "معاریو" چاپ رژیم صهیونیستی اخیرا نوشت: دفتر بنیامین نتانیاهو تلاش کرد که پیش از سفر وی به واشنگتن در هفته آینده با ابومازن دیدار کند اما طرف فلسطینی با این موضوع مخالفت و اعلام کرد که برگزاری چنین دیداری مشروط به این است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مواضع آشکاری را در قبال مسائل اساسی مورد مناقشه صلح اتخاذ کند.

نتانیاهو 18 می (28 اردیبهشت) راهی واشنگتن می شود.

نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در قاهره درباره از سرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین در هفته های آینده ابراز امیدواری کرده بود.

این در حالی است که " نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین سخنان نتانیاهو را بی ارزش خواند و اعلام کرد: این سخنان هرگز منجر به راه حل نمی شود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما خواهان اجرای عملی راه حل و نه از سرگیری مجدد مذاکرات هستیم.

کد مطلب 877009

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