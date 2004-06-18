جلالي : توجه ويژه و استفاده از فرصت قانونگذاري براي خدمت به اقشار كم درآمد دغدغه رهبري بود

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : در ديدار نمايندگان با مقام معظم رهبري مسائل بسيار جامعي و نكات بسيار ارزنده اي ، بيان و مطرح شد و با سابقه اي كه ايشان داشتند عملا نشان دادند كه دقيق ترين و مهمترين شناخت را نسبت به مجلس به عنوان واقعيتهاي مجلس دارند .



جلالي با اشاره به اشارات و تاكيدات فراوان مقام معظم رهبري درباره استفاده از فرصت ها درعرصه قانون گذاري و نظارت گفت : ايشان بر تاكيد كردند كه مجلس هم بايد پرسشگر باشد چون اصلي ترين نهاد پرسشگر و نظارتي كشور است وهم به عنوان يك نهاد حاكميتي بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد .



مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد : مقام معظم رهبري در خصوص خدمت به اقشار كم درآمد و محروم كه به راحتي دستشان به مسئولين نمي رسد تاكيد داشتند كه بايد به آنها توجه ويژه اي شود.



وي افزود : ايشان با توجه به اينكه در بعد قانون گذاري تنگناهايي وجود دارد و مجلس مي تواند اين تنگناها را در فضاي فعلي كشور برطرف كند تاكيد فرمودند كه مجلس چاره انديشي هاي جدي داشته باشد .



جلالي افزود : استفاده از عمر مجلس به شكل مفيد نيز از موارد تاكيد ايشان بود ، اينكه حتي يك روز عمر مجلس را از دست ندهيم و استفاده كنيم البته مواردي هست كه احساس مي كنيم در آيين نامه داخلي مجلس اشكالاتي وجود دارد ، ايشان در بيانات خود به اين اشكالات اشاره كردند به خصوص در زمينه بي نظمي هايي كه در مجلس بوجود مي آيد دعوت به نظم وانضباط كردند و درباره حفظ ظاهر و فيزيك مجلس و حضورمنظم درمجلس و كميسيون و برقراري جلسات به شكل كيفي و انتظارات جامعي را فرمودند .



وي افزود: تاكيد بر اهميت مجلس و نقش آن در مجموعه فضاي كشور مسئله بسيار مهمي بود و اينكه مجلس به نوعي در عرصه مسائل خارجي فعال باشد و درمجلس وضعيتي وجود نداشته باشد كه منجر به بي تفاوتي و به نوعي انفعال از ان برداشت شود .



جلالي يكي از دغدغه هاي رهبر انقلاب را فساد اقتصادي عنوان كرد و گفت : رهبر معظم انقلاب برعدالت اجتماعي و برخوردي كه مجلس مي تواند در زمينه عدالت اجتماعي داشته باشد تاكيد و اعلام كردند كه مجلس به توصيه ايشان درباره هاي درباره عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد دقت نكرده است و اكنون قوه مقننه وظيفه دارد پيگيري جدي اين مسئله باشد .



جلالي در پايان افزود : نكاتي كه مطرح شد بسيار جامع بود و با توجه به فرمايشات رهبري در زمان افتتاح مجلس هفتم اين فرمايشات به عنوان يك منشور در مجلس وجود خواهد داشت و ما بايد تلاش كنيم كه رهنمودهاي ايشان را محقق كنيم .