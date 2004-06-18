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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۵۵

ارشادات مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس هفتم(4)

جلالي : توجه ويژه و استفاده از فرصت قانونگذاري براي خدمت به اقشار كم درآمد دغدغه رهبري بود

كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت :مجلس هفتم با تمام تلاش و قاطعانه تلاش خواهد كرد تا رهنمودهاي مقام معظم رهبري محقق شود .

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان  اين مطلب افزود : در ديدار نمايندگان با مقام معظم رهبري مسائل بسيار جامعي و نكات بسيار ارزنده اي ، بيان و مطرح شد  و با سابقه اي كه ايشان  داشتند عملا نشان دادند كه دقيق ترين و مهمترين  شناخت را نسبت به مجلس به عنوان  واقعيتهاي مجلس دارند .

جلالي با اشاره به  اشارات و تاكيدات فراوان  مقام معظم رهبري درباره  استفاده از فرصت ها  درعرصه قانون گذاري و  نظارت گفت : ايشان بر تاكيد كردند كه مجلس هم بايد پرسشگر باشد چون اصلي ترين  نهاد پرسشگر و نظارتي كشور  است وهم به عنوان يك نهاد حاكميتي بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد .

مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد : مقام معظم رهبري در خصوص خدمت به اقشار كم درآمد و محروم كه  به راحتي دستشان به مسئولين نمي رسد  تاكيد داشتند كه بايد به آنها توجه ويژه اي شود. 

وي افزود : ايشان  با توجه به اينكه در بعد  قانون گذاري  تنگناهايي وجود دارد و مجلس مي تواند اين تنگناها را در فضاي فعلي  كشور برطرف كند تاكيد فرمودند كه مجلس چاره انديشي هاي جدي داشته باشد .

جلالي افزود : استفاده از عمر مجلس به شكل مفيد نيز از موارد تاكيد ايشان بود ،  اينكه حتي يك روز عمر مجلس را از دست ندهيم و  استفاده  كنيم البته  مواردي هست كه احساس مي كنيم  در آيين نامه داخلي مجلس اشكالاتي وجود دارد ،  ايشان در بيانات خود به اين اشكالات اشاره كردند به خصوص در زمينه بي نظمي هايي كه در مجلس بوجود مي آيد  دعوت به نظم وانضباط كردند  و درباره حفظ ظاهر و فيزيك مجلس و حضورمنظم  درمجلس و كميسيون و برقراري جلسات به شكل كيفي و انتظارات جامعي را فرمودند .

وي افزود: تاكيد بر اهميت مجلس و نقش آن در مجموعه فضاي كشور مسئله بسيار مهمي بود و اينكه مجلس به نوعي در عرصه  مسائل خارجي فعال باشد  و درمجلس وضعيتي وجود نداشته باشد كه منجر به بي تفاوتي و به نوعي انفعال از ان برداشت شود .

جلالي يكي از دغدغه هاي رهبر انقلاب را فساد اقتصادي  عنوان كرد و گفت : رهبر معظم انقلاب  برعدالت اجتماعي و برخوردي كه مجلس مي تواند در زمينه عدالت اجتماعي داشته باشد  تاكيد و اعلام كردند كه مجلس به توصيه ايشان درباره هاي درباره  عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد دقت نكرده است و اكنون قوه مقننه وظيفه دارد  پيگيري جدي اين مسئله  باشد .

جلالي در پايان افزود : نكاتي كه مطرح شد بسيار جامع  بود و با توجه به فرمايشات رهبري در زمان افتتاح مجلس هفتم اين فرمايشات  به عنوان يك منشور در مجلس  وجود خواهد داشت و ما بايد تلاش كنيم كه رهنمودهاي ايشان را محقق كنيم .

کد مطلب 87701

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