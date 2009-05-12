70 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری در گلستان تولید و رهاسازی شد

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین تاکنون 500 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی نیز تکثیر، پرورش و در دریا رها سازی شد.

وی اظهار داشت: پرورش ماهی و میگو از آب دریا از کارهای بزرگ در استان است که در دستور جدی کار این نهاد قرار دارد و این کار علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان وابستگی به دریا را کاهش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بزررگترین مرکز تولید ماهیان خاویاری در استان درقالب مصوبات سفر دوم هیئت دولت در بندرترکمن در دست اجرا است که مجوز و موافقت اصولی اجرای آن از سوی سازمان شیلات ایران صادر شده است.

پاسندی با اشارهبه صید بی رویه در دریا گفت: رشد جمعیت، بیکاری شدید جوانان و عدم زیرساختهای مناسب صنعتی در این منطقه باعث صید بی رویه و غیر مسئولانه در دریا شد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: این امر علاوه بر خسارتهای جبران ناپذیر زیست محیطی پیامدهای ناگورای را در بر داشته است.

وی تاکید کرد: باید با کمک مردم و ساحل نشینان پای تمام کسانی که می خواهند افال را نابود کنند، کوتاه کنیم و برای امنیت بخشیدن به دریا و حراست از سرمایه های بزرگ الهی ملی با همه عوامل و افراد با افراد خاطی برخورد می شود.

