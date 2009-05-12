شاه‌حسینی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: منتظر گرفتن پروانه نمایش هستیم تا برای اکران عمومی فیلم اقدام کنیم. قصد دارم به زودی مجموعه تلویزیونی "تاوان" را کلید بزنم و طبق توافق‌های انجام‌شده فیلم تلویزیونی "گام‌های معلق" نیز احتمالا خردادماه از تلویزیون پخش می‌شود.





نیکی کریمی در صحنه‌ای از فیلم "آقای دزد"

در خلاصه داستان "آقای دزد" آمده است: یکی بود، یکی دیگه هم بود. اونم یه آقای دزدی بود که می‌خواست از یه خونه‌ای دزدی کنه، ولی کاش این خونه رو برای دزدی انتخاب نمی‌کرد! این فیلم محصول پویا فیلم است.

افسانه بایگان، نیکی کریمی، حسن پورشیرازی، رضا عطاران، محسن قاضی‌مرادی، محمود بهرامی، مختار سائقی، انوشیروان نعیمی و مریم سلطانی بازیگران این فیلم هستند. "آقای دزد" سومین فیلم بلند سینمایی شاه‌حسینی است.

مجموعه 17 قسمتی "تاوان" تولید شبکه سه بر اساس فیلمنامه‌ای از کیانوش اسلامی است. این پروژه یک تریلر جاده‌ای و شهری در ژانر اجتماعی است و مجید مولایی آن را تهیه می‌کند.

شاه‌حسینی "گام‌های معلق" را بر مبنای طرح "خون خام" مسعود کیمیایی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: لیلی برای تحصیل در تهران نزد خواهرش سایه می‌آید و سایه که مجری یک برنامه رادیویی است مراقبت از لیلی را به عهده می‌گیرد...

پژمان بازغی، خاطره اسدی، سودابه بیضایی، قاسم زارع، شاه‌‌علی سرخانی و... در فیلم "گام‌های معلق" به ایفای نقش می‌پردازند.