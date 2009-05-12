استفاده از سیستم الکترونیکی در ارائه خدمات کار ممنوع را ممتنع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام در دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی که صبح امروز در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، گفت: سوء استفاده های مالی، اختلاس، سرقتها و فسادهای اداری با به کارگیری خدمات عمومی الکترونیکی از بین رفته و شاهد سلامت اداری و کاهش ناهنجاریها خواهیم بود.

وی با اشاره به ارزش والای انسان که نقطه اوج خلقت است گفت: باید در تمام اقدامات و تلاشهای سیاسی، اجتماعی و سایر خدمات رسانیها توجه داشته باشیم که تمام آنها در خدمت کمال انسان باشد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی این تکلیف را دارد و این موضوع یک بحث انتزاعی و فلسفی و نظری نیست، یک راهبرد اساسی در برنامه ریزیهای حکومتی است.

الهام افزود: نباید در نظام اداری کرامت انسانی از بین رفته و تکنولوژی و زندگی الکترونیکی جایگزین خود انسان و روابط اجتماعی آن شود.

وی تصریح کرد: جامعه اسلامی ایران سرشار از عواطف و احساسات انسانی است. انسان ابزار نیست بلکه آیت خداست و دولت و شهرداری الکترونیک باید در جهت کرامت انسانی گام بردارند.

سخنگوی دولت با اشاره به اثرات مثبت استقرار فناوری اطلاعاتی در سیستم اداری گفت: صرفه جویی در وقت و عمر انسان از نتایج مهم به کارگیری این سیستم است. البته نباید فراموش کرد که حفظ حقوق شهروندی مستلزم آگاهی آنها از تمامی حقوقشان است.

الهام ادامه داد: این اطلاع رسانی باید سریع و مناسب صورت گیرد که با به کارگیری خدمات الکترونیکی، آگاهی بخشی به عموم مردم به بهترین وجه می تواند انجام شود و بسیاری از سرگردانیها و خورد و حقیر شدن انسانها در مسیر کارهای اداری کاهش یابد.

به گفته وی بخشی از فساد اداری ناشی از جهل ارباب رجوع به حقوق خودشان است و همچنین عدم سرعت او از دریافت اطلاعات نسبت به قوانین جدید نیز از عواملی است که در ایجاد فساد اداری تاثیرگذار است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آگاهی از حقوق شهروندی، سرعت خدمت رسانی عادلانه و جلوگیری از آسیبها و مفاسد مالی، صرفه جویی از وقت و کاهش هزینه های زندگی نیز از نتایج دیگر بهره گیری از فناوری الکترونیکی است.

الهام تاکید کرد: البته دراین راستا نباید با اتکا به ماشین، مدیران در را به روی مردم ببندند و ارتباط خود را فراموش کنند.

وی در جمع خبرنگاران نیز تصریح کرد: به کارگیری خدمات الکترونیکی در وزارت بازرگانی و حوزه تجارت، سامانه معاملات مسکن با توجه به شناسایی کد رهگیری معاملات، در بخش بانک اطلاعات اشخاص حقوقی، در حوزه سوخت و ارائه کارت هوشمند ، در حوزه قوه قضائیه تلاش در شکل گیری دادگاه الکترونیکی نیز بسیار تاثیرگذار و مثبت بوده است.