میزان کشفیات مواد مخدر در ایلام 82 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اکبر میری صبح سه شنبه در جمع رسانه های گروهی استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام پاک ترین استان کشور به لحاظ مواد مخدر است.

وی ادامه داد: میزان کشفیات مواد مخدر در استان ایلام طی سال گذشته 82 درصد رشد داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 19 باند قاچاق مواد مخدر در استان ایلام متلاشی شده است، خاطرنشان کرد: مواد مخدر بعد از قاچاق سلاح دومین قاچاق سودآور مرگبار در جهان است.

میری عنوان کرد: در حال حاضر هشت مرکز درمان ترک اعتیاد در استان ایلام فعالیت دارند که سال گذشته دو هزار 354 نفر در این مراکز تحت درمان قرار گرفتند.

این مسئول از مهمترین برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان ایلام به مبارزه با عرضه و تقاضای مواد مخدر اشاره کرد و گفت: نقش خانواده، اصحاب رسانه، مطبوعات و... در کنترل و کاهش این معضل اجتماعی بسیار مفید است.

میری یادآور شد: خانواد محوری ترین کانونی است که نقش اساسی و پیشگیری مواد مخدر را داراست و امروزه کنترل مواد مخدر در کشور مدیریت پذیر شده است.