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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

کروبی فردا به اصفهان سفر می کند

کروبی فردا به اصفهان سفر می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی کروبی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه و پنج شنبه به اصفهان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام مهدی کروبی در سفری دو روزه به اصفهان با مردم، نخبگان ، دانشگاهیان و طرفداران در اصفهان دیدار می کند.

حضور در گلزار شهدای اصفهان، دیدار با آیت الله طاهری، آیت الله حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان، امام جمعه اصفهان آیت الله طباطبائی نژاد و طلاب از برنامه های صبح روز اول سفر وی است.

همچنین کروبی بعد از ظهر چهارشنهب در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان، جانبازان مرکز توانبخشی شهید مطهری، دانشجویان دانشگاه صنعتی و ورزشکاران باستانی سخنرانی خواهد کرد.

کروبی همچنین در روز دوم سفر خود به اصفهان با خلیفه ارامنه جنوب کشور در اصفهان دیدار می کند و پس از آن به گلزار شهدای شهرستان نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و حسینیه اعظم نجف آباد می رود.

کروبی بعد از ظهر پنج شنبه در همایش کشوری شاخه جوانان اصفهان حضور می یابد و پس از آن نیز در جمع زاگرس نشینان حاضر خواهد شد و با صنعتگران و تجار نیز دیدار می کند.

کد مطلب 877018

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