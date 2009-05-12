دستمزدهای 40 هزار تومانی کارمندان دولتی را به شالیزارها کشاند!

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون دستمزد یک کارگر روزمزد مرد برای نشاء در شالیزارهای مازندران 35 تا 40 هزار تومان است و یک نشاکار زن مازندرانی هم در یک روز20 تا 25 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند این در حالی است که در اوج نشاکاری پارسال در مازندران دستمزد کارگران به حدود 27 هزار تومان رسیده بود.

دستمزد روزانه این کارگران به علاوه صبحانه، ناهار و عصرانه آنان رقمی را که یک کشاورز مازندرانی برای نشاء هزینه خواهد کرد به حدود 70 هزار تومان می رساند.

یک کشاورز روستای تازه‌آباد از بخش سرخرود شهرستان محمودآباد در این خصوص با ناراحتی از وضع موجود گفت: برای یک هکتار زمین شالیزاری‌ حداقل به 13 نشاکار نیاز دارم که با روند موجود، پرداخت هزینه‌های کارگری آنان برایم بسیار سنگین است.

اکبر مسعودی با بیان اینکه کشاورزان واقعا تنها و بی‌کس و یاور هستند، افزود: هزینه‌هایی کشت، داشت و برداشت برنج با یش از نیمی از تولید و فروش برنج برابری می‌کند.

دلالان در بالا رفتن قیمت دستمزدها نقش دارند

حسین مرزبان کشاورز دیگر آملی هم در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه دلالان در این روزها وارد بازارگرمی‌های افزایش تعرفه‌های نشاکاران شدند که معلوم نیست واقعا از کجا خط می‌گیرند.

وی خواستار رسیدگی جدی متولیان این امر در بخش کارگران فصلی در مناطق شالیزاری منطقه به منظور حمایت از کشاورزان پرتلاش شد.

کارشناسان مازندرانی هم همزمانی کشت در روزهای اخیر در بیشتر مناطق مازندران، کمی کارگران بومی و کاهش ورود کارگران غیربومی را از مهمترین دلایل افزایش دستمزدهای نشاکاران در این استان بیان کردند.

آنان علت حضور کارمندان دولتی در شالیزارها را افزایش بی‌سابقه دستمزد نشاکاری در این استان بیان و خاطرنشان کردند: آنان با گرفتن مرخصی‌های چند روزه درآمدزایی خوبی یافته اند و جالب است در این میان بعضا زنان کارمند نیز مشاهده می شوند!

یک کارشناس مسائل کشاورزی هم گفت: نمی توان گفت این موضوع خوب است یا بد اما به هر حال حضور کارمندان دولت در مزارع کشاورزی ضمن بالا رفتن قیمتها باعث خالی شدن ادارات و روی زمین ماندن کار مردم می شود.

دستمزدهای نشاءکاری کمر کشاورزان را می شکند

وی افزود: همین قشر هستند که دستمزدها را به روزی 40 هزار تومان رسانده اند و کمر کشاورزان را شکسته اند.

یک عضو خانه کشاورز شهرستان آمل هم در این خصوص با بیان اینکه هیچ مرجعی برای نظارت وجود ندارد و هر کسی به دلخواه خود در این بخش وارد به عمل می‌کند، گفت: متاسفانه مرجعی که باید از قشر کشاورز در این مقطع حمایت کند وجود ندارد و از اختیارات خانه کشاورز هم خارج است.

رستم خیری به نمایندگی از کشاورزان خواستار حضور مسئولان و متولیان برای ساماندهی دستمزدهای نشاکاران در این بخش شد.

وی تصریح کرد: اگر دستمزد نشاکاران به مرز 100 هزار تومان هم برسد کسی نیست که بگوید واقعاً چه به حال روز کشاورز می‌آید یا خواهد آمد.

عضو خانه کشاورز شهرستان آمل با بیان اینکه متاسفانه پرداخت هزینه‌های کارگری در توان کشاورزان منطقه نیست، اضافه کرد: این کشاورزان مجبور هستند به علت جلوگیری از دیر نشدن زمان نشاء با گرو گذاشتن محصول کشت نشده خود از شالی‌کوبی‌داران پول مورد نیاز نشاکاران را تامین کنند.

خیری با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه برنج در سال‌های اخیر به پیکره برنج‌کاری در مازندران به مرز نابودی برده خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سال‌ها تغییر کاربری زیادی را در شالیزارهای منطقه شاهد هستیم.

وی ادامه این روند را زنگ خطر جدی برای مسئولان دانست که از مدت‌ها قبل صدای آن آمده بود که گوش شنوایی وجود نداشت.