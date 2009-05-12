190 تن عسل در شهرکرد تولید شد

پیام قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه تعداد کلنی های زنبور عسل در این شهرستان 23 هزار 58 عدد می باشد اظهار داشت: سال گذشته تولید عسل دراین شهرستان 190تن و 86 کیلوگرم بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای فرآوری تولیدات عسل گام‌های موثری در سطح شهرستان انجام گرفته است، عنوان کرد: خشکسالی سال گذشته تاثیرات فراوانی بر روی تولید عسل این شهرستان گذاشته است.

قاسمی با اشاره به اینکه استان چهار محال وبختیاری که به دلیل داشتن طبیعت و بستر مناسب، برای توسعه و رشد زنبور عسل از توانایی های بالایی برخورداراست،عنوان کرد: آب و هوای منحصر به فرد این استان موجب تنوع گیاه های مختلف شده است و به طبع آن عسل تولیدی این استان از کیفیت بالایی برخوردار است.

