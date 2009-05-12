اعلام تعرفه های پزشکی بخش خصوصی تا 10 روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهاب ‌الدین صدر روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین کنگره فیزیوتراپی ایران با تاکید بر اینکه رقم سرانه درمان امسال با توجه به مصوبه مجلس حدود 12 هزار تومان است، اظهارداشت: شورای عالی نظام پزشکی در جلسه اول خرداد تعرفه ‌های پزشکی بخش خصوصی را مصوب و اعلام می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که اصلاح تعرفه‌ های دولتی بزودی در اولین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی (اول خرداد) اعلام می شود افزود: نگاه ما به تعرفه‌ های پزشکی اصلاح هزینه ‌ها بدون افزودن این هزینه ها بر دوش مردم است.

صدر در ادامه به وضعیت فیزیوتراپ ها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 5 هزار فیزیوتراب در کشور وجود دارند که 3 هزار و 500 نفر آنها عضو سازمان نظام پزشکی هستند و از بقیه فیزیوتراپیست ها می‌خواهیم که به عضویت سازمان در آیند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به نقش فیزیوتراپی در پیشگیری، درمان و توانبخشی در نظام سلامت کشور افزود: به دلیل دید مثبتی که فضای کشورها از جمله کشور ما به سمت مصرف دارو می‌رود یکی از امتیازات این رشته این است که با ساختار و فیزیولوژی نظام حیات تطبیق بیشتری دارد و وابستگی را به دارو کمتر می‌کند.