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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

نیکزاد:

شهرداری الکترونیک شهروندی الکترونیک می خواهد

معاون عمرانی وزارت کشور با اشاره به اینکه شهرداری الکترونیک و شهروند الکترونیک و در نتیجه شهر الکترونیک در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند، گفت: ایجاد شهر و شهرداری الکترونیک مستلزم شهروندی است که توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس نیکزاد در دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی که صبح امروز در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، گفت: از اهداف دولت و شهرداری الکترونیکی ارتباط مستقیم با مقامات دولتی، صرفه جویی در وقت و هزینه های خدماتی ، منابع انرژی ، افزایش کارآیی عملیات دولتی و کاهش مفاسد اداری است.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: توجه به بخش عمران شهری از تاثیرگذارترین اقدامات در امور اقتصادی، اجتماعی، تجاری، مذهبی و ... است.

وی با اشاره به اینکه عموم مردم دائما با شهرداریها ارتباط دارند، گفت: دولت با توجه به این مسئله بر تمام اقدامات شهرداریها و دهیاریها باور دارد ، حمایت لازم را در جهت ارائه خدمات توام با عدالت در محدوده شهری و روستایی انجام می دهد.

معاون عمرانی وزارت کشور خاطر نشان کرد: بر اساس آمار در ایران 48 میلیون جامعه شهری، هزار و 68 نقطه شهری و هزار و 64 شهرداری وجود دارد و بودجه تمام شهرداریهای کشور در سال 88، 8 هزار و  500 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: زندگی شهری و سر و کار داشتن با موجود پویایی به نام شهر وهمچنین تنوع ارائه خدمات و تنظیم روابط سالم اجتماعی، ما را ناگزیر می کند جهت صرفه جویی در وقت، انرژی و اصلاح الگوی ارائه خدمت از فناوریهای نوین استفاده کنیم.

کد مطلب 877036

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