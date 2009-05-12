شهرداری الکترونیک شهروندی الکترونیک می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس نیکزاد در دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی که صبح امروز در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، گفت: از اهداف دولت و شهرداری الکترونیکی ارتباط مستقیم با مقامات دولتی، صرفه جویی در وقت و هزینه های خدماتی ، منابع انرژی ، افزایش کارآیی عملیات دولتی و کاهش مفاسد اداری است.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: توجه به بخش عمران شهری از تاثیرگذارترین اقدامات در امور اقتصادی، اجتماعی، تجاری، مذهبی و ... است.

وی با اشاره به اینکه عموم مردم دائما با شهرداریها ارتباط دارند، گفت: دولت با توجه به این مسئله بر تمام اقدامات شهرداریها و دهیاریها باور دارد ، حمایت لازم را در جهت ارائه خدمات توام با عدالت در محدوده شهری و روستایی انجام می دهد.

معاون عمرانی وزارت کشور خاطر نشان کرد: بر اساس آمار در ایران 48 میلیون جامعه شهری، هزار و 68 نقطه شهری و هزار و 64 شهرداری وجود دارد و بودجه تمام شهرداریهای کشور در سال 88، 8 هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: زندگی شهری و سر و کار داشتن با موجود پویایی به نام شهر وهمچنین تنوع ارائه خدمات و تنظیم روابط سالم اجتماعی، ما را ناگزیر می کند جهت صرفه جویی در وقت، انرژی و اصلاح الگوی ارائه خدمت از فناوریهای نوین استفاده کنیم.