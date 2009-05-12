معلولان و جانبازان می توانند با تلفن زبان انگلیسی بیاموزند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهیری که در سالن شبستان، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب سخن می گفت، افزود: کلیه اقشار مختلف مردم حتی معلولان، جانبازان سرافراز و نابینایان که علاقه مند به فراگیری زبان انگلیسی هستند می توانند پس از ارزیابی سطح دانش آنان از طریق تنها یک خط تلفن از راه دور و ارسال بسته آموزشی متناسب با سطح دانشجو که کلیه مواد آموزشی آن به صورت صوتی می باشد، زبان انگلیسی را در کمترین زمان ممکن و حداقل هزینه فرا گیرند.

مخترع و بنیان گذار آموزش تلفنی در خصوص هدف از اجرای این طرح گفت: شرایط اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و شغلی سبب شده بسیاری از کارکنان موسسات، کارمندان دولت، کارگران و حتی بیماران قطع نخاع، جانبازان و نابینایان که شرایط دسترسی به فراگیری آموزش زبان انگلیسی را ندارند و یا حضور در کلاس برایشان مقدور نمی باشد می توانند از این امکانات آموزشی موجود در جامعه بهره مند شوند. وی تاکید کرد: ما توانسته ایم با معرفی مکانیزم نوین آموزشی خود این امکان را برای همگان فراهم نموده است تا با حداقل هزینه و زمان تعیین شده زبان انگلیسی را فرا گیرند.

مهندس شهیری با انتقاد از عدم توزیع نامناسب امکانات آموزشی در سطح ایران گفت: متاسفانه در سطح بسیاری از شهرها، روستاها و حتی در مناطق حاشیه نشین تهران دسترسی آسان به یادگیری آموزش زبان انگلیسی برای همگان میسر نیست. وی افزود: در راستای ایجاد عدالت آموزشی برای همه ایرانیان این موسسه قادر است تنها با یک خط تلفن، فراگیری زبان انگلیسی را در دور افتاده ترین نقاط کشور ارائه نماید.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از یکصد هزار نفر تحت پوشش امکانات آموزش از راه دور این موسسه قرار دارند و به راستی این موسسه ایجاد فرصتهای برابر آموزشی را در کشور اجرا نموده است.