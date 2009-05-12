ساختمان تاریخی تربیت معلم شهید باهنر تبریز مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید ازمرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز و نمایشگاه آثار خوشنویسی مکتب استاد میرزا طاهر خوشنویس با اشاره به اهمیت این مرکز علمی گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در حفظ و احیای بناهای تاریخی که در فرهنگ و تاریخ کشور تاثیرگذار بوده اند، اهتمام دارد.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی استان برگزاری این نمایشگاه منحصربه فرد را در هفته گرامیداشت مقام معلم، گام موثری در معرفی اساتید گذشته و تکریم معلمان امروز جامعه دانست و افزود: پیشرفتهای امروز کشور مدیون زحمات و تلاشهای بی شائبه معلمانی است که بدون چشمداشت و با دلسوزی مثال زدنی نسلهای جوان و نوجوان این کشور را آموزش داده و برای ساختن میهن عزیزمان آماده می کنند.

محمدی حضور اساتید بزرگ و بنام استان و کشور و تربیت بسیاری از چهره های شاخص ایران را در این مرکز، نشانه اهمیت وافر و نقش مهم مرکز تربیت معلم شهید باهنر که در گذشته دانشسرای پسران نامیده می شد دانست و بر حفظ این بنا به همراه تمام یادگارهای معنوی آن تاکید کرد.

در این دیدار خانم شمس رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز نیز ضمن برشمردن توانمندیهای مرکز، خواستار افزایش حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای حفظ و معرفی این مرکز شد و اظهار داشت: افراد سرشناس بسیاری در دانشسرای پسران تبریز از محضر اساتید بزرگ کشور کسب علم کرده اند.

وی تصریح کرد: دکتر محمدنقی براهنی؛ پدر روانشناسی نوین ایران، دکتر اسماعیل رفیعیان؛ استاد شهیر دانشگاه تبریز و بسیاری دیگر از چهره های علمی و فرهنگی کشور روزی سر کلاسهای این مرکز نشسته اند و لازم است بنا و تاریخ آن برای انتقال به نسلهای آینده حفظ شوند.

شمس از تلاش مسئولان مرکز برای جمع آوری اسناد و مدارک مهم مربوط به اساتید و دانش آموختگان مرکز و جلب حمایت و اقدامات مرتبط با مرمت بخشهای مختلف این بنای تاریخی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن حفظ بنای مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز برای آیندگان، زمینه آشنایی مردم و نسل جدید با افکار و اندیشه های شکل گرفته در این مکان فراهم شود.

لازم به ذکر است بنای مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز در سال 82 با شماره 8909 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از بناهای مهم فرهنگی کشور محسوب می شود.

نمایشگاه آثار خوشنویسی دانش آموختگان مکتب استاد میرزا طاهر خوشنویس به همت مسئولان مرکز تربیت معلم شهید باهنر تبریز و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از بیستم تا بیست و چهارم اردیبهشت 88 در نگارخانه میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز آماده بازدید علاقمندان است.