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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

نخستین نشست انجمن نقد ادبی برگزار می‌شود

نخستین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران با موضوع "نقد ادبی، جامعه و دانشگاه" روز 27 اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر علی‌محمد حقشناس، دکتر علی نجومیان، دکتر محمود فتوحی و دکتر امید همدانی حضور خواهند داشت و در دو موضوع "نظریه و نقد ادبی: مناسات، مشابهت‌ها و تفاوت‌ها" و چیستی نگاه انتقادی به ادبیات" به سخنرانی خواهند پرداخت.

نخستین نشست "نقد ادبی، جامعه و دانشگاه" با همکاری شهر کتاب مرکزی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ساعت 16-19 روز فوق‌الذکر در تالار همایش‌های پژوهشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار می‌شود.

دانشگاه تربیت مدرس در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران واقع شده است.

کد مطلب 877043

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