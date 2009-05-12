به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر علی‌محمد حقشناس، دکتر علی نجومیان، دکتر محمود فتوحی و دکتر امید همدانی حضور خواهند داشت و در دو موضوع "نظریه و نقد ادبی: مناسات، مشابهت‌ها و تفاوت‌ها" و چیستی نگاه انتقادی به ادبیات" به سخنرانی خواهند پرداخت.

نخستین نشست "نقد ادبی، جامعه و دانشگاه" با همکاری شهر کتاب مرکزی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، ساعت 16-19 روز فوق‌الذکر در تالار همایش‌های پژوهشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار می‌شود.

دانشگاه تربیت مدرس در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران واقع شده است.