منیژه حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" متعلق به محمود آیدین است و فیلمنامه را سروش صحت و کاوه ایمانی نوشته‌اند. به تازگی وارد پیش‌تولید شده‌ایم و فکر می‌کنم حدود یک ماه دیگر کار را کلید بزنیم.

وی افزود: "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" یک کمدی اجتماعی است و از عوامل تولید آن می‌توان به مجری طرح: علی واجد سمیعی و مدیر تولید: جعفر عرجی اشاره کرد. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود و بازیگران زیادی در آن حضور دارند.



حکمت ادامه داد: بامداد‌فیلم در ادامه همکاری‌های خود با پرشین‌فیلم قصد دارد ساخت فیلم‌های کمدی اجتماعی را دنبال کند و "پوپک و مش‌ماشاءالله" اولین فیلم در این حوزه است.



موتمن فیلم "صداها" به تهیه‌کنندگی حکمت را آماده اکران دارد. این فیلم پارسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.