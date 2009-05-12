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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

ناجی برای بازی در "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" مذاکره کرد

ناجی برای بازی در "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" مذاکره کرد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" به کارگردانی فرزاد موتمن از مذاکره با رضا ناجی، مهناز افشار، امین حیایی و بهاره رهنما برای بازی در این فیلم خبر داد.

منیژه حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" متعلق به محمود آیدین است و فیلمنامه را سروش صحت و کاوه ایمانی نوشته‌اند. به تازگی وارد پیش‌تولید شده‌ایم و فکر می‌کنم حدود یک ماه دیگر کار را کلید بزنیم.

وی افزود: "پوپک و مش‌ماشاء‌الله" یک کمدی اجتماعی است و از عوامل تولید آن می‌توان به مجری طرح: علی واجد سمیعی و مدیر تولید: جعفر عرجی اشاره کرد. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود و بازیگران زیادی در آن حضور دارند.

حکمت ادامه داد: بامداد‌فیلم در ادامه همکاری‌های خود با پرشین‌فیلم قصد دارد ساخت فیلم‌های کمدی اجتماعی را دنبال کند و "پوپک و مش‌ماشاءالله" اولین فیلم در این حوزه است.

موتمن فیلم "صداها" به تهیه‌کنندگی حکمت را آماده اکران دارد. این فیلم پارسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

کد مطلب 877044

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