رئیس جمهور آینده باید پای بند خرد جمعی و برخوردار از تفکر راهبردی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است : با شروع چهارمین دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی،ملت بزرگ ایران در برابر آزمون و انتخاب مهم دیگری قرار گرفته است و بی شک با شرکت ﭜرشور در تعیین سرنوشت خود، هدایت سکان اجرایی کشور را در دستان یکی دیگر از فرزندان خویش قرار خواهد داد . حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی وظیفه می داند در این باره نکاتی را عرضه بدارد:

1- دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبرمعظم انقلاب بحق دهه ﭝیشرفت و عدالت نامیده شده است. تحقق این مهم مستلزم آن است که همه اجزا و ارکان نظام ﭝا به ﭝای ملت خود را با این آرمان هماهنگ و همه توان ملی را در خدمت تحقق آن قرار دهند . ملت ایران ، درسه دهه اخیر در ﭝرتو نظام اسلامی خود را برای رساندن کشور به جایگاه شایسته آن آماده کرده است . تصمیم سازان وتصمیم گیران در این مرز وبوم هم باید خود را با خواست و اراده مردم و رهبری هماهنگ سازند.

2- قوه مجریه در ساختار جمهوری اسلامی ودر قانون اساسی، از جایگاه وﯾﮊه ای بر خوردار است و وظایف خطیری بر عهده دارد که برای انجام بایسته آن باید کار آمدتر و شایسته ترین فرد برگزیده شود.

3- رئیس جموری اسلامی ایران، در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان های بحق رهبری و ملت بزرگ ایران باید :

الف- مرد روزهای سخت و تصمیم های اساسی و دشوار بوده و از کوران حوادث و آزمون ها سربلند بیرون آمده باشد.

ب- ﭙاسدار ارزش های دینی و ملی و آرمان های انقلاب بوده و اسوه ﭙایبندی به فرهنگ و اخلاق و ارزش های دینی و اسلامی باشد.

ج- فرصت ها و تهدیدات ملی و بین المللی را بخوبی بشناسد و برای آنها برنامه های واقع بینانه و عملی داشته باشد.

د - ﭙای بند خرد جمعی و برخوردار از تفکر راهبردی و آینده نگر باشد.

ه - با تشکیل دولتی متعهد و کارآمد ، نماینده واقعی خواست و اراده عموم ملت باشد.

و- از تصمیم گیری های احساسی و عجولانه ﺑﭝﺮهیزد و با توجه به سند چشم انداز 20ساله، کشور را با راهبرد و برنامه به ﭜﯦش ببرد.

4- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ضمن احترام به همه کسانی که خود را برای پذیرش این مسئولیت دشوار در معرض رأی و نظر مردم قرار داده اند، وﭕﮋگی های مذکور را بیش از همه در جناب آقای دکتر محسن رضایی می بیند ، زیرا ایشان با همه وجود در همه صحنه ها و مخاطرات حضور داشته وهمواره در خدمت ایران و انقلاب بوده است.

آری ، دکتر محسن رضایی چهره ماندگار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، مورد تایید حضرت امام خمینی ﴿ره﴾ در مقابل متجاوزان بعثی با مدیریت مدبرانه دفاع مقدس ملت ایران یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ این کشور را رقم زد . و با ایفای نقش موثر در تدوین سند چشم انداز 20 ساله وسیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، نقطه عزیمت تغییر روند اداره جامعه ، زمینه تحقق این مهم را فراهم ساخت واینک با صداقت، آینده نگری، نگاه وسیع ، استفاده بجا از همه نیروها ،مسئولیت ﭜذیری و خلاقیت درصدد است این تغییر را به سوی تحقق اهداف اصلی جامعه اسلامی هدایت نماید.

5- همه مسئولان امر، بویژه رسانه های جمعی و دست اندر کاران روزنامه ها ، مجلات ، صدا وسیما باید بکوشند در روزهای باقیمانده زمینه های لازم برای حضور ﭜر شور مردم در صحنه انتخابات را فراهم کنند . بی تردید هر چه حضور مردم عزیز در این انتخابات ﭜررنگ تر باشد ﭜایه های نظام اسلامی مستحکم تر خواهد شد.

6- مجددا از ملت عزیز ایران تقاضا داریم با حضور در پای صندوق‌های رأی حماسه ای دیگر بیافرینند .

بی تردید تک تک ما با انجام وظیفه شرعی و ملی خود و با حضوری هوشمندانه در انتخابات ، می توانیم با صدای رسا پایبندی خویش را به ایران و نظام جمهوری اسلامی به همه دوستان و دشمنان اعلام نماییم و پشتوانه ای شایسته برای دولت اسلامی فراهم آوریم.