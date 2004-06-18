رانندگان داراي پرونده الكترونيكي مي شوند

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب از تشكيل پرونده الكترونيكي براي رانندگان خبرداد وگفت : پيش از اجراي طرح تعويض پلاك خودرو هر تعداد تخلفي كه رانندگان انجام مي دادند با پرداخت جريمه پاك مي شد ، لذا به همين منظور در راستاي اجراي طرح تعويض پلاك ( از آنجا كه پلاك متعلق به فرد است ) حتي پس از پرداخت جريمه نيز موارد تخلف در سوابق رانندگان و در پرونده الكترونيكي آنها ثبت خواهد شد .

وي تصريح كرد : در آينده كه آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي به تصويب رسيده و درآن براي تخلفات جرايم ويژه اي در نظر گرفته شود ، تشكيل پرونده الكترونيكي براي هر راننده درارزشيابي پليس از عملكرد آنها بسيار مهم و موثر خواهد بود .