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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۴۹

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با "مهر " خبرداد :

رانندگان داراي پرونده الكترونيكي مي شوند

رانندگان داراي پرونده الكترونيكي مي شوند

به منظور ملزم سازي رانندگان نسبت به پرداخت قبوض جريمه ، طرحي در كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه به موجب آن رانندگان موظف مي شوند سالانه صورت وضعيت تخلفات خود را از پليس دريافت كرده و ظرف 40 روز آنرا پرداخت كنند و در صورت پايان مهلت تعيين شده پليس از تردد خودروي متخلف جلوگيري كرده و آن را متوقف خواهد كرد .

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب  از تشكيل پرونده الكترونيكي براي رانندگان خبرداد وگفت : پيش از اجراي طرح تعويض پلاك خودرو هر تعداد تخلفي كه رانندگان  انجام مي دادند با پرداخت جريمه  پاك مي شد ، لذا به همين منظور در راستاي اجراي طرح تعويض پلاك ( از آنجا كه پلاك متعلق به فرد است ) حتي پس از پرداخت جريمه نيز موارد تخلف در سوابق رانندگان و در پرونده الكترونيكي آنها ثبت خواهد شد .

وي تصريح كرد :  در آينده كه آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي  به تصويب رسيده  و درآن براي تخلفات جرايم ويژه اي در نظر گرفته شود ، تشكيل پرونده الكترونيكي براي هر راننده درارزشيابي پليس از عملكرد آنها بسيار مهم و موثر خواهد بود . 

کد مطلب 87705

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