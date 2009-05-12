به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، محمد گورمز معاون سازمان امور دینی ترکیه اوایل ماه مارس اعلام کرد کمیته ای متشکل از کارشناسان کار تطبیقی چندین ترجمه به زبان کُردی از قرآن را آغاز کرده تا بتوان یک نسخه واحد تألیف و ارائه داد که درک و فهم آن از سوی خوانندگان کُرد زبان ساده باشد.

علی بارداک اوغلو رئیس سازمان امور دینی ترکیه در همایشی در مرکز فرهنگی هنری استانبول که طی روزهای شنبه و یکشنبه ( 19 و 20 اردیبهشت ماه) برگزار شد گفت: هدف ما این است که پیام قرآن کریم برای همه در دسترس باشد، تا کنون تحقیقاتی در این مورد نداشتیم و درنظر داریم این نیاز را در آینده پاسخ دهیم.

وی افزود: درحالی که ما ترجمه هایی از قرآن به زبانهای دیگر آماده می کنیم نمی خواهیم زبان کردی را از آن مستثنی کنیم، بخشهای قابل توجهی از ترکیه به زبان کردی تکلم می شود.

12 تا 14 میلیون کرد در میان جمعیت 70 میلیونی ترکیه زندگی می کنند اما استفاده از زبان کردی هنوز هم در برخی از مراسم چون سخنرانیهای سیاسی و ارتباطهای رسمی ممنوع است.

نشست بین المللی "حفظ معجزه آسای قرآن از سوی مجله ترک زبان امت واحده" و بنیاد تحقیقات آکادمیک با حضور شخصیتهای آکادمیک و علمای دینی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این گردهمایی به بررسی چگونگی سالم ماندن و عدم تحریف قرآن را در طول 14 قرن گذشته پرداختند.

بارداک اوغلو گفت: بشر نمی تواند ارزش درک وحی به پیامبران توسط خداوند را درک کند. کتابهایی برای حضرت موسی و عیسی وحی شد اما این کتابها به ویژه توسط شخصیتهای دینی مورد تحریف قرار گرفتند. از این رو قرآن برای بشریت نازل شد و از آن زمان حفاظت شده مانده و از بشر هم حفاظت کرده است. پیامبر ما هم به وضوح خواسته از راه وی حفاظت کرده و پیام قرآن را درک کنیم.