10 تا 20 درصد از افراد جامعه گرفتار علائم سندرم روده تحریک پذیر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور رضا ملک زاده با تاکید بر ضرورت گسترش آموزشهای تخصصی و عمومی گفت: انجمن جهانی گوارش بر آن است که امسال را به این موضوع اختصاص دهد. هر چقدر آموزشهای مردمی گسترش پیدا نماید ما با افرادی مواجه خواهیم بود که آگاه تر هستند و بهتر می توانند از سلامت خود مراقبت نمایند.

دبیر انجمن متخصصین گوارش و کبد کشور، از سندرم روده تحریک پذیر به عنوان یک اختلال شایع گوارشی نام برد و افزود: 10 تا 20 درصد افراد جامعه گرفتار علائم ناخوشایند و آزار دهنده این بیماری هستند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص علائم IBS اظهارداشت: درد شکمی و تغییر در اجابت مزاج (اسهال و یبوست) شاخص ترین تظاهرات این کسالت است.

ملک زاده گفت: این درد با مصرف غذا یا استرس عاطفی و فشار عصبی آغاز می شود و با دفع گاز یا مدفوع کاهش می یابد.

وی در ادامه تغییر رژیم غذایی، دوری از فشار عصبی و استرس، عدم استعمال سیگار و در نهایت دارو درمانی را شیوه های کنترل علائم (IBS) دانست و تصریح کرد: در خصوص تغییرات رژیم غذایی، این افراد باید با پزشک خود مشورت نمایند اما به طور کلی می توان گفت از قهوه، مواد غذایی نفخ زا، غذاهای حجیم و پرچرب، تند خوری، پرخوری پرهیز نمایند.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران ضمن اشاره به این موضوع که افراد حساس، زودرنج و وسواسی بیشتر دچار IBS می شوند گفت: شیوع این کسالت در میان زنان 2 تا 3 برابر بیشتر از مردان است.