اخبار کوتاه ورزشی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دو گیلانی به اردوی تیمهای ملی شنای جانبازان و معلولین در رده جوانان و بزرگسالان کشوردعوت شدند.

رضا آذرشب در رده سنی جوانان به همراه هفت ملی پوش دیگر برای حضور در رقابتهای شنای جانبازان و معلولین جهان در ژاپن از اواخر اردیبهشت ماه جاری به مدت چهارروز در تهران اردو می زنند.

مهدی اکبر نژاد هم در رده سنی بزرگسالان با 14 ورزشکار دیگر به اردوی پنج روزه تیم ملی که 27 اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود، دعوت شده است.

همچنین رقابتهای والیبال، فوتسال و شطرنج کارکنان کمیته امداد گیلان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید در رشته والیبال اداره کل کمیته امداد گیلان اول و تیمهای رضوانشهر و شفت به مقامهای دوم و سوم رسیدند.

در رشته فوتسال نیز تیمهای اداره کل کمیته امداد گیلان، شفت و فومن به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند و در رشته شطرنج نیز مظفری و ملکی از سیاهکل به مقامهای اول و دوم رسیدند و لطف جو از شفت نیز سوم شد.

همینطور نفرات برتر مرحله چهارم المپیاد بوکس شهرهای شمال غرب استان گیلان در بندرانزلی مشخص شدند.

در پایان این رقابتها که با شرکت 36 بوکسور در سالن شهید قایقچی بندرانزلی برگزار شد، قربانزاد، افشانی، انصاری، عیوضی و حسن نژاد از بندرانزلی، شکاری، نوشینی و بامی از آستارا و منشی پور و عاکف از تالش در وزنهای مختلف اول شدند.

این ورزشکاران 30 اردیبهشت ماه جاری در مسابقات بوکس گیلان انتخابی کشور در مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت به مصاف حریفان می روند.