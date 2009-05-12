تشکیل کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم‌زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مرکز در راستای تبیین، تعمیم و حفظ حقوق شهروندی از امروز در دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تبریز راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه تشکیل واحد کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ‌اطاله دادرسی را درپی خواهد داشت، گفت: از آنجا که واحدهای کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سراسر کشور نقش مؤثری در هدایت، ارشاد و راهنمایی ارباب رجوع دارند.

کاظم‌زاده تصریح کرد: برخی وکلا و قضات محترم با حضور در دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن ارشاد و معاضدت قضایی در افزایش آگاهی‌های مراجعان در زمینه مسائل حقوقی تلاش می‌کنند.

وی افزود: تشکیل واحد کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی امری است که در دستور کار دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

کاظم زاده اظهار داشت: کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در راستای ارائه خدمات حقوقی به عامه مردم در تمام حوزه‌های قضایی با همراهی تعدادی از وکلا، قضات و کارشناسان آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری تشکیل شده است.

به گفته وی، کارشناسان مذکور از میان هیئت امنای دفتر منطقه هفت، کارشناسان قضایی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی انتخاب شده‌اند که بدون هیچ چشمداشتی، کمیسیون را همراهی می‌کنند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی همچنین گفت: یکی از مهمترین وظایف کلینیک حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تعیین وکیل معاضدتی برای افرادی است که توانایی انتخاب وکیل را ندارند.

وی همچنین ادامه داد: ارائه راهنمایی‌های ساده برای طرح دعاوی و تنظیم لایحه، شکواییه یا دادخواست، معاضدت قضایی و اجتماعی همچنین ارائه مشاوره تلفنی از دیگر وظایف این کلینیک است.

کاظم زاده یادآور شد: شهروندان می‌توانند هرگونه شکایت از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در سازمان ها، مراکز خدماتی، نهادهای دولتی، مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با ذکر دلیل و ارائه اسناد لازم، به این دفتر اعلام داشته و ما را در پیگیری نقض حقوق بشر، مشاور امین خود بدانند.