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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

سخنگوی شهرداری تهران:

روزانه 800 تن میوه در تهران دور ریخته می شود

روزانه 800 تن میوه در تهران دور ریخته می شود

روزانه 8 هزار تن میوه وارد تهران شده که 300 تن از آن قبل از رسیدن به دست شهروندان و 500 تن دیگر نیز زمانی که میوه ها به منازل شهروندان می رسد، قابلیت استفاده نداشته و به زباله تبدیل می شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی شهرداری تهران با بیان این که حوزه معاونت خدمات شهری از جمله حوزه های مهمی است که توجه به آن در سال اصلاح الگوی مصرف می تواند در صرفه جویی بسیار موثر باشد، گفت : در تهران یک میدان مرکزی تره بار و 118 میدان تره بار منطقه ای داریم و روزانه هشت هزار تن محصول وارد تهران می شود .

وی افزود : از این میزان محصولی که وارد تهران می شود فقط 120 تن در ابتدای ورود به میدان مرکزی تحویل مراکز بازیافت شده و 180 تن دیگر نیز وقتی به 118 میدان منطقه ای تهران می رسند تبدیل به زباله و به مراکز دفع و بازیافت انتقال می یابند .

محمد هادی ایازی  خاطر نشان کرد : این روند ادامه دارد و نزدیک به 500 تن از این میوه ها نیز زمانی که به منازل شهروندان می رسند به زباله تبدیل می شود و در مجموع متاسفانه  800 تن میوه بدون از این که به مصرف برسند به زباله تبدیل می شود.

وی با اشاره به این که 10 درصد از مجموع هشت هزار تن میوه وارد شده به تهران به زباله تبدیل می شود ، خاطرنشان کرد : این در حالی است که  این میوه ها می توانند از ابتدای کارسورت بندی شده و میوه هایی که قابلیت استفاده ندارند ، از همان ابتدا حمل نشوند .

ایازی در ادامه اظهار کرد : از 800 تن میوه که تبدیل به زباله می شوند ، 250 تن قابلیت بازیافت دارند و می توانند تبدیل به میوه خشک شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد .

سخنگوی شهرداری تهران با بیان این که بهینه سازی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری است ، اظهار کرد : این کار نیازمند همکاری بخش خصوصی و دولتی است و شهرداری نیز در این زمینه اقدامات مختلفی را انجام داده که ارائه میوه بسته بندی در میادین از جمله آن است و قصد داریم آن را گسترش دهیم .

به گفته ایازی ، روزانه در تهران بالغ بر هفت هزار تن زباله تولید می شود که بسیاری از این زباله ها می توانند از مبدا تفکیک شوند و شهروندان باید ارزش این طلای کثیف را بدانند .

مشاور شهردار تهران تصریح کرد : مجموع ارزش ریالی زباله هایی که در تهران جمع آوری می شود  120 میلیارد تومان است ، در حالی که شهرداری سالانه همین میزان را برای جمع آوری زباله ها هزینه می کند تا در مراکز بازیافت مورد استفاده مجدد قرار گیرند که در صورت عدم انجام این کار بالغ بر 240 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد .

کد مطلب 877057

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