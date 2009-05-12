اصولگرایی در انحصار کسی نیست / حضور حتمی رضایی در رقابت نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی دبیر کل جدید حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی روز سه شنبه در کنفرانس خبری ضمن تشریح آخرین مواضع انتخاباتی حزب متبوعش انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را انتخاباتی خاص و ویژه توصیف کرد.

وی با بیان اینکه این انتخابات از مهمترین و سرنوشت ساز ترین انتخابات کشور است از حضور فعال حزب متبوعش در عرصه انتخابات خبر داد و گفت: ما به لحاظ ترجیح گفتمانی و توانمندی ها و خصوصیات فردی و با عنایت به شرایط خاص کشور دکتر محسن رضایی را به عنوان کاندیدای رسمی خود اعلام می کنیم و با تمام توان از ایشان دفاع خواهیم کرد.

اصولگرایی چتری گسترده و خواستگاهی وسیع دارد که نمی توان آن را در انحصار جریانی خاص قرار داد



دبیر کل حزب توسعه و عدالت افزود: در واقع اصولگرایی چتری گسترده و خواستگاهی وسیع دارد که نمی توان آن را در انحصار جریانی خاص قرار داد و از سویی دیگر مسئولیت خطیر ریاست جمهوری کار هر کسی نیست وباید در اختیار فردی با ویژگی های خاص قرار گیرد.

روح الامینی با اشاره به انتقادات طیف وسیعی از اصولگرایان به عملکرد دولت نهم گفت: همانطور که می دانید بخش وسیعی از جامعه اصولگرایی کشور از عملکرد دولت نهم راضی نیست و ما بر این اساس و بر مبنای اصل عمل به تکلیف پس از شناخت دقیق از شرایط جامعه رویکرد جدیدمان را در دستور کار قرار می دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال کناره گیری محسن رضایی در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی به نفع میر حسین موسوی وجود دارد؟ اظهار داشت: طبعا مصلحت سنجی و مانور سیاسی برای هر رجل سیاسی بیش از یک بار مقدور نیست و در این دوره انتخابات ، دیگر اقتضائات لازم برای تکرار ایثار سابق از سوی دکتر رضایی وجود ندارد.

این فعال سیاسی تاکید کرد که در صورت عدم پیروزی رضایی در دور اول انتخابات بدون شک او یکی از گزینه های ثابت دور دوم خواهد بود.

روح الامینی گفتمان محسن رضایی را بن بست شکن خواند و گفت: ایشان در ادامه گفتمان مذکور که به رفع شرایط موجود در کشور و پیشگیری از افتادن به پرتگاه منجر می شود جدی هستند و ما طرح مباحثی چون کناره گیری و مباحثی از این دست را صرفا فریب روانی و عملیات رسانه ای می دانیم.

وی با بیان اینکه رضایی از سبد هر 3 کاندیدای مطرح رقابت های ریاست جمهوری آرایی را در اختیار دارد، گفت: از حوزه زاگرس بزرگ و خوزستان گرفته تا دیگر مناطق کشور بخش قابل توجهی به این نامزد ریاست جمهوری اختصاص دارد و نباید از یاد برد که ایشان علاوه بر سوابق گسترده اجرایی، به مدت 30 سال است که از رهبر معظم انقلاب حکم مستقیم دارند.

این فعال سیاسی با اشاره به تاکید محسن رضایی بر اهمیت بحث رابطه نسل سوم انقلاب با نسل های پیشین تاکید کرد که بر خلاف دیگر کاندیداها که عمدتا به طرح مسائل جنجالی پرداخته و نوعی اغتشاش در موضع گیری آنها مشاهده می شود نامزد مورد نظر ما با طرح شعار صریح نجات اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود به پرتگاه راه خود را با صداقت مطرح کرده است.

روح الامینی با بیان اینکه انتخابات 88 همچون انتخابات دوران دوم خرداد و دو دوره مجالس پیشین پدیده ای جدید خواهد بود، گفت: معتقدیم یکی ازجدی ترین مختصات چنین پدیده ای حضور دکتر رضایی است که قطعا به هم خوردن آرایش آرا را در پی خواهد داشت.

وی سکوت ملی و پدیده اصولگرایان ساکت در کنار آنچه گرم نشدن تنور انتخابات می خواند را از جمله نشانه های این پدیده عنوان کرد.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت همچنین تاکید کرد: در این دوره از انتخابات مردم به طور سلبی رای نمی دهند و به کاندیدای برنامه دار و به بیانی به شکل اثباتی رای خود را به صندوق خواهند انداخت.

در بخش دیگری از این نشست خبری امیر علی امیری رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت نیز با اشاره به نارضایتی طیف گسترده ای از اصولگرایان از دولت نهم، اظهار داشت: در واقع دکتر رضایی رای اصولگرایان منتقد دولت را نیز جذب خواهد کرد و با این اوصاف امید مهندس میر حسین موسوی برای کسب آرای اصولگرایان منتقد منتفی خواهد شد و لذا اگر بنا بر کناره گیری کسی باشد بهتر است ایشان به این گزینه فکر کنند.

ما رقیب احتمالی محسن رضایی در دور دوم را محمود احمدی نژاد به احتمال قوی و در غیر این صورت یکی از دو نامزد اصلاح طلب می دانیم

امیری حضور کاندیداهای محدود و وجود تنها 2 گزینه برای اصولگرایان را از جمله مواردی دانست که پیروزی محسن رضایی را در انتخابات آتی رقم می زند و یادآور شد: ما رقیب احتمالی محسن رضایی در دور دوم را محمود احمدی نژاد به احتمال قوی و در غیر این صورت یکی از دو نامزد اصلاح طلب می دانیم.

وی با انتقاد از حمایت 16 حزب و تشکل سیاسی از محمود احمدی نژاد گفت: متاسفانه همانگونه که شاهد بودیم بخش عمده ای از گروه هایی که از احمدی نژاد حمایت کرده اند از جمله افرادی هستند که پیش از این به انتقادات جدی از دولت نهم می پرداختند؛ به نظر می رسد این رویکرد غیر صادقانه از سوی مردم غیر قابل هضم باشد.

عادل آذر دبیر دائمی کنگره سراسری حزب توسعه و عدالت نیز در این نشست خبری محسن رضایی را یکی از چهره های درخشان اقتصاد کشور نامید و تاکید کرد که نگاه کوتاه مدت و برنامه ریزی های اقتصادی همچون انحلال کانون برنامه ریزی کشور و تغییرات کوتاه مدت در مدیریت های کلان اقتصاد کشور ضربه های جبران ناپذیری را به ایران وارد کرده است.

وی افزود: تفکر دکتر رضایی تحت عنوان راه سوم، تفکر اقتصاد چشم انداز است که مباحث بلند مدت را به مسائل سیاسی و زودگذر ترجیح می دهد و این در حالی است که عمدتا در سالهای گذشته نگاه به اقتصاد وضعیتی بر خلاف این داشته است.

آذر تاکید کرد که علاوه بر مسائل سیاسی و انتخاباتی ترجیح ما در نگاه مدیریتی و اقتصادی با توجه به سوابق درخشان و نگاه کارشناسی، دکتر محسن رضایی خواهد بود.