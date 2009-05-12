تجارت غیرقانونی مواد دخانی از سیاستهای تولیدکنندگان این محصولات است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه در نشست مشورتی منطقه ‌ای پروتکل تجارت غیرقانونی محصولات دخانیات با بیان اینکه تجارت غیرقانونی محصولات دخانی از جمله سیاستهای تولید کنندگان این محصولات است، گفت: بدون کنترل این عوامل سایر اقدامات کنترلی دخانیات اثری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: حمایت فنی و مالی از کشورهای در حال توسعه که در معرض آسیبهای ناشی از قاچاق محصولات دخانی و تبلیغات فرامرزی دخانیات قرار دارند، با توجه به افزایش روند مصرف این محصول و بیماریهای مرتبط در این کشورها امری ضروری به نظر می‌رسد.

امامی رضوی گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو آمادگی خود را در پیشبرد مذاکرات و اجرای موثر مصوبات جلسات مرتبط با کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت اعلام داشته و به منظور حفظ سلامت انسان‌های جهان همواره تلاش خواهد کرد.

معاون سلامت وزارت بهداشت به کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات پیشنهاد داد که بحث غیرقانونی کردن تولید دخانیات را به عنوان هدف آرمانی در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه ایران ضمن مشارکت فعال از اولین جلسات گروههای کاری در تنظیم پیش نویس معاهده، موضوع قانونمند کردن فعالیتهای کنترل دخانیات را با الهام از مفاد کنوانسیون در دستور کار خود قرار داده است، گفت: با پیگیری وزارت بهداشت متعاقب تصویب کنوانسیون، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

امامی رضوی گفت: در حال حاضر بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، ستاد کشوری کنترل دخانیات که متشکل از مقامات ارشد وزارتخانه‌ ها و سازمانهای مرتبط در امر کنترل دخانیات در کشور هستند، تشکیل شده است.